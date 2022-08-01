Курсы валют растут: стоит ли украинцам паниковать?

Июльский курс валют показывает резкий рост основных валют. За доллар уже дают больше 40 гривен, цифры продолжают расти. НБУ вводит некоторые ограничения на торговлю наличной валютой, что Богдан Данилишин считает вполне оправданным.

Паниковать не стоит

Глава совета Нацбанка обращает внимание, что в условиях войны к валютной дисциплине должны предъявляться повышенные требования. Это в полной мере относится к межбанковским учреждениям, которые должны соблюдать установленные нормы. Расшатывание наличного курса ради получения маржи не способствует укреплению государственной экономики, которая закономерно находится не в лучшем состоянии.

Новые ограничения призваны минимизировать возможность спекулятивной торговли. Цель НБУ - создать по-настоящему конкурентную и здоровую среду в валютном сегменте. По мнению Богдана Данилишина, не стоит паниковать, поскольку:

курс валют вскоре стабилизируется, балансы постепенно выравниваются;

коррекция обменного курса является адекватной мерой, которая делает финансовые рынки более устойчивыми;

фиксированный курс позволяет вести независимую процентную политику;

ограничения движения капиталов бывают целесообразны не только во время войны, но даже в мирное время.



Глава совета НБУ также обращает внимание на восстановление экспорта зерна морским путем. Это усилит внешнюю поддержку и укрепит финансовую стабильность в стране.

Как отслеживать текущие курсы валют

Некоторые аналитики утверждают, что курсы валют уже достигли финансового максимума, а население с тревогой следит за растущими цифрами. На 01.08.2022 средний курс в банках уже достиг 40, а в обменниках - 40,23 грн. за один доллар. В некоторых банках он достигает 41,50 грн. за доллар.

Хотя обменникам запретили выставлять информацию на табло, в интернете всегда можно найти свежую информацию. Например, калькулятор валют на Мета отражает средний курс в обменниках, банках, а также курс Visa. Здесь можно сравнить сведения по 26 украинским банкам, посмотреть динамику и кросс-курсы валют.