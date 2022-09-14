Зеленский приехал в город Изюм, несколько дней назад освобожденный от российских оккупантов. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в деоккупированный Изюм в Харьковской области. Вместе с освободившими город украинскими воинами глава государства поднял флаг над населенным пунктом.

Об этом сообщили в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде. "Сегодня в освобожденном украинскими десантниками Изюме подняли флаг Украины! В торжествах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, несколько дней назад освободивших город от рашистских оккупантов", – сообщили в бригаде.

Находясь в освобожденном от оккупантов городе, Зеленский заверил: Украина вернет себе все свои территории до последнего метра.

"Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо. Сегодня, когда смотрим вверх, ищем только одно – флаг Украины. Наш сине-желтый уже развевается в деоккупированном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе. Двигаемся только в одном направлении – вперед и к победе", – подчеркнул он.

Присутствующие почтили память воинов, которые отдали жизнь за освобождение Изюма и других населенных пунктов нашего государства.

"Все присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания, далее президент Украины поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли и в торжественной обстановке подняли украинский флаг над городским советом! Изюм – это Украина! Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине!" – отметили украинские воины.

Напомним, 10 сентября стало известно, что оккупанты бегут из Изюма, бросая свои позиции. Они сбежали из-за страха перед украинскими воинами, контрнаступление которых застало оккупантов врасплох.

По данным британской разведки, позиции ВС РФ на Харьковщине были недостаточно укреплены из-за того, что Кремль не ожидал наступления ВСУ на этом направлении.

При этом перерезание украинскими войсками логистических путей, которыми оккупанты перебрасывали вооружение, технику и личный состав в Изюм, создало для россиян угрозу окружения, что и стало одной из причин бегства захватчиков из этого города.

Отступая, оккупанты бросили сотню единиц техники. Из города они спасались на ворованных велосипедах.