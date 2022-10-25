​ВСУ устроили «кадыровцам» массовую «демилитаризацию» - 100 боевиков ликвидированы в Херсонской области

В Сети появился ролик последствий удара ВСУ по базе так называемых "кадыровцев". Место и дата съемки не уточняются (предположительно, село Каиры в Херсонской области).

В кадр попали несколько раненых боевиков. Все "герои" видео густо припорошены бетонной пылью. Кадры публикует ТГ-канал "Украина 365".

По неподтвержденным данным, после "прилета" около 40 "кадыровцев" досрочно завершили участие в войне против Украины, еще 60 отправились в больницу.

Массовая демилитаризация произошла после турне боевиков Кадырова на оккупированные территории Украины. Там во время своих съемок для Tik-Tok они неоднократно "сливали" местность, за что получили "благодарность" от ВСУ, которые "отработали" по координатам.





100 кадыровцев погибли под завалами

ВСУ нанесли удар по штабу кадыровцев в Херсонской области. Более 50 бойцов кадыровского нефтеполка из Гудермеса погибли в Украине и ещё около 100 ранены в результате прилета HIMARS по школе. В то же время чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT сообщает, что погибло около 100 человек, а не 50.

Рамзан Кадыров был крайне возмущён этим фактом. В своём посте он призвал стирать украинские города с лица земли: «Раньше мы говорили, что мы проводим специальную военную операцию на территории Украины, но война идет уже на нашей территории… Я очень недоволен этим. Мы уже объявили военное положение. Но они (украинцы) не стесняются, стреляют. Мы, по-моему, слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион – надо стереть с земли (украинские) города, чтобы было видно дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону». После этого Кадыров призвал отправить на войну ещё больше людей с республики.



Напомним, 21 октября стало известно о попытке боевиков Кадырова бежать из оккупированного Херсона по Антоновскому мосту. Добравшись до переправы, чеченские наемники внезапно встретились с украинскими HIMARS. Большинство оккупантов не выжило.

Также в Сети появилось видео отступления россиян с позиций в Украине и объяснения оккупантов с так называемыми "кадыровцами". Захватчик оправдывается перед чеченским заградотрядом за вынужденное отступление под натиском ВСУ.

Прицельным ударом украинские военнослужащие обнулили одну из баз чеченских боевиков, обустроенных в Украине.