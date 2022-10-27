Дело Ксении Собчак. Как журналистка смогла сбежать из России и обмануть спецслужбы

Что известно о деле Собчак?

Первые признаки громкого дела появились во вторник днем, когда стало известно о задержании коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. А в среду агентства сообщили, что вместе с ним был взят под стражу еще и экс-главред Tatler Ариан Романовский. В среду вечером их арестовали. На суде сообщили детали дела.



Суханов и Романовский обвиняются в том, что они требовали от главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 миллионов рублей за удаление поста о нем из телеграм-канала «Тушите свет». В публикации говорится, что Чемезов поздравил с днем рождения миллиардера Андрея Бокарева. Сейчас этот пост удален.



Из материалов дела следует, что Суханов встретился в ресторане Regent с неназванным человеком, от которого получил 800 тысяч рублей. На суде Суханов заявил, что готов признать вину в получении этой суммы, но добавил, что не имеет отношения к каналу «Тушите свет». В свою очередь Романовский подтвердил публикацию, но заявил, что не вымогал денег у Чемезова и не вел переговоров об этом.

Отъезд Собчак из России был стремительным

По словам источника «Агентства», близкого к проектам Собчак, в среду у журналистки была запланирована запись в студии. Но ночью ее отменили. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал о ее бегстве как о хитроумной спецоперации, придуманной журналисткой. Перед отъездом купила билеты сначала в Дубай, потом в Турцию, «чтобы запутать оперативников», а в итоге пешком перешла литовскую границу в Беларуси, рассказывал источник.



Впрочем, появившееся вечером видео перехода журналисткой границы ставит под сомнение эту версию. Из видео следует, что спецслужбы могли знать о том, где и как журналистка переходит границу. На опубликованном видео есть время пересечения Собчак белорусской границы с Литвой — 13:32. Всего через полчаса — в 14:08 первое сообщение о выезде Собчак в Литву появится в государственном агентстве РИА Новости. К этому моменту следователи будут почти три часа обыскивать загородный дом ведущей, а на руках у силовиков будет постановление об аресте Собчак.



Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту, сообщает литовское BNS со ссылкой на источник в Госпогранслужбе. Ранее о получении журналистской гражданства Израиля сообщало издание Haaretz.

​​​​​Странности дела

Из обнародованных на данный момент материалов пока не понятно, почему светский пост о Чемезове и Бокареве мог быть оценен в 11 миллионов рублей. Быстрый анализ проектов Собчак не позволил найти и других публикаций о Чемезове и «Ростехе», которые бы становились причиной больших скандалов. Например, в телеграм-канале «Кровавая барыня» было несколько постов о влиянии главы госкорпорации на СМИ. В одной публикации Чемезов назывался фактическим владельцем канала RTVI, еще в одной утверждалось, что Тину Канделаки отстранили с «Матч ТВ» за «чудовищные бюджетные результаты», но вскоре восстановили «по звонку» Чемезова. Но ни один из этих постов не получил большой цитируемости в СМИ.

Более того, в 2018 году Чемезов мог быть связан с президентской кампанией Собчак (которой она, возможно, оказала услугу Путину). В 2019 году в расследовании «Проекта» говорилось, что Чемезов мог быть причастен к выдвижению Собчак в президенты и финансированию ее кампании. Спонсором предвыборной кампании Ксении Собчак стал Сергей Адоньев. Бывший высокопоставленный чиновник и друг Адоньева заявили, что бизнесмен обсуждает и согласовывает с Чемезовым участие в политических проектах. Высокопоставленный чиновник в отставке утверждал, что Адоньев обсуждал выдвижение Собчак с Чемезовым, а тот — с Путиным.

Сигнал элитам

Прокремлевский политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале допустил, что дело в отношении Собчак может быть знаком элите.



«Если готовы арестовать за мелочь, за простое вымогательство, за деньги, аж дочь любимого учителя и наставника президента Путина, которой все прощали много лет, — значит сейчас неприкасаемых нет?», — написал Марков.

Мать Собчак — член Совфеда Людмила Нарусова — один из немногих сенаторов, который периодически допускает критику властей. В последние месяцы она выступала против «военной цензуры», рассказывала о смертях срочников в Украине, а также единственной из сенаторов проголосовала против ужесточения ответственности за уклонение от военной службы.

Сама Собчак назвала дело либо недоразумением, либо облавой на ее «последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать». «Ему [Суханову] пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой ещё Ростех? При чем тут, ради бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала журналистка.

Собчак создала на разных платформах несколько проектов, чья общая аудитория оценивается в несколько миллионов человек (более 3 миллионов подписчиков на YouTube, по 1,5 миллиона подписчиков у телеграм-каналов «Кровавая барыня» и «Осторожно Новости»).

Видео

В среду в России случились сразу две вещи, казавшиеся до этого невозможными. Ксения Собчак — дочь политика, запустившего карьеру Владимира Путина, — стала подозреваемой по уголовному делу (при этом заявление написал давний друг президента Сергей Чемезов). Вторая сенсация — задержать журналистку не удалось: она будто бы смогла обмануть спецслужбы и бежать из России. И хотя второе выглядит не очень убедительным, это все равно может быть сигналом элитам. Неприкасаемых больше нет, говорит кремлевский политолог.