Зеленский призывает наказать Иран за поддержку российского терроризма

"Соучастие [иранского режима] в российском терроре против Украины должно быть наказано. И этот вопрос мы вынесем не только на уровень наших традиционных партнеров", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Иран поставляет России дроны-камикадзе, которые в том числе применяются против украинских энергетических объектов. Власти Ирана вначале отрицали поставки оружия Москве, однако в субботу впервые признали, что действительно передавали российским властям свои беспилотники. В Тегеране, впрочем, утверждают, что делали это еще до начала войны, но никаких доказательств не предоставляют.

Зеленский заявил, что Иран помогает России продолжать эту войну и таким образом поддерживает угрозы миру, которые спровоцировала российская агрессия.

"Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы сейчас были бы уже ближе к миру, - сказал он. - А это означает - ближе к полному решению продовольственного кризиса. Ближе к решению кризиса стоимости жизни. Ближе к стабилизации на энергорынке. Ближе к надежной защите от ядерного шантажа, который Россия не оставляет".

По словам Зеленского, в воскресенье российские военные снова использовали иранские дроны, часть из них сбили. Президент отметил, что Россия концентрирует силы для возможного повторения массированных ударов по украинскойэнергетической инфраструктуре, для чего ей понадобились еще и иранские ракеты. "Мы готовимся отвечать", - сказал при этом он.

Украинские власти ранее говорили, что Иран может также передать России ракеты средней дальности класса "земля-земля". Представители США прямо не подтверждали существование таких планов Тегерана, но заявляли, что иранские власти действительно рассматривают подобные поставки.

В своем обращении Зеленский также сказал, что в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества, без света остаются более 4,5 млн потребителей – в основном в Киеве и Киевской области.