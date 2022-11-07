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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Ноябрь » 7 » 11:37:24

ВСУ освободили 37% территорий Украины, захваченных оккупантами с 2014 года — OSInt-аналитика

Сегодня, 11:37:24 201 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ВСУ освободили 37% территорий Украины, захваченных оккупантами с 2014 года — OSInt-аналитика

Силы обороны уже освободили более 305 территорий Укрпаины, которые 8 лет находились под оккупацией. Об этом свидетельствуют данные OSInt-аналитики Defmon.
 
"ВСУ освободили уже 37% территории Украины, находившейся под российской оккупацией (считая оккупированными в 2014 году Крымом и ОРДЛО), или 50% от того, что РФ оккупировала после 24 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.
Напомним, что ВСУ деоккупировали уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области. На освобожденных территориях, где проживают более 12 тысяч человек, проходят стабилизационные мероприятия.

 
Тэги: окупация, война в Украине
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