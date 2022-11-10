В Луганске раненые мобики надругались над медсестрой: «ты отправила нас воевать, теперь мы инвалиды»

Жены мобилизованных спасают мужей

Женщины на перебой рассказывают о реалиях, с которыми мобилизованным защитникам пришлось столкнуться. Как и следовало ожидать, призванных по мобилизации отправляют на самые сложные участки, при этом не обеспечивают необходимым оснащением и вооружением. Для повышения "боевого духа" за спинами ставят заградотряды.

"Как можно воевать, если нет оружия, а у них самая современная техника", - жалуется одна из протестующих.

"Бросили на убой, без опыта и необходимого снаряжения. Отступать тоже нет возможности. Сзади свои же стреляют", - подхватывает другая.

Ко всем женским "спасите- помогите" местные чиновники относятся со стоическим спокойствием, оставляя без должного внимания.