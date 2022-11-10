В Луганске раненые мобики надругались над медсестрой: «ты отправила нас воевать, теперь мы инвалиды»

В окупированном российской армией городе Луганске, группа мобилизованных местных жителей, которые проходят лечение в госпитале после ранений, изнасиловали старшую медсестру.
Об этом пишет издание "Диалог
" со ссылкой на информированные источники в оккупированном областном центре.
"В Луганске раненые вояки напали на медсестру, обвиняя ее в том, что она была раньше в призывной комиссии и отказывалась ставить подходящие статьи Положения про ВЛЭ и категории пригодности. Хотя многие из них были, скажем так, не в лучшей своей форме, они схватили ее побили и изнасиловали", - утверждает собеседник.
По его словам, мобилизованные кричали ей: "Ты, сука, бл..дь, нас отправила воевать, и теперь мы из-за тебя инвалиды!"
Жены мобилизованных спасают мужей
В тоже время, жены раненых мобилизованных обратились с призывом о помощи.
Женщины на перебой рассказывают о реалиях, с которыми мобилизованным защитникам пришлось столкнуться. Как и следовало ожидать, призванных по мобилизации отправляют на самые сложные участки, при этом не обеспечивают необходимым оснащением и вооружением. Для повышения "боевого духа" за спинами ставят заградотряды.
"Как можно воевать, если нет оружия, а у них самая современная техника", - жалуется одна из протестующих.
"Бросили на убой, без опыта и необходимого снаряжения. Отступать тоже нет возможности. Сзади свои же стреляют", - подхватывает другая.
Ко всем женским "спасите- помогите" местные чиновники относятся со стоическим спокойствием, оставляя без должного внимания.