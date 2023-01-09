Різноробочий, водій, прибиральниця. У яких сферах можна знайти підробіток в Україні

Війна змусила багатьох українців шукати можливості додаткового заробітку, адже за даними НБУ протягом 2022 року зарплати українців скоротилися на 25-50%. Найбільше варіантів підробітку за даними сервісу OLX Робота у будівельній та транспортній сферах. А от найвищу зарплату без досвіду роботи отримують далекобійники. Більше варіантів додаткового заробітку та кого шукають роботодавці без досвіду роботи — у свіжій аналітиці OLX Робота.
На сервісі OLX Робота у листопаді-грудні 2022 року найчастіше роботодавці пропонували підробіток у сфері робітничих спеціальностей та виробництва, мова йде про тимчасову та неповну зайнятість. Найбільше варіантів заробити додаткові кошти було в будівельній сфері, а саме для різноробочих. За місяць такої роботи можна було отримати 7,5 тис. грн, залежно від типу зайнятості. Також немало пропозицій на часткову зайнятість було у транспортній галузі, зокрема, для водіїв. У середньому за таку роботу пропонували 18,5 тис. грн. Доволі багато пропозицій підробітку і в сфері клінінгу. Так, прибиральниці в середньому могли отримувати 3,5 тис. грн на тимчасовій роботі, а доглядальниці 4,5 тис. грн. Найбільше роботи на тимчасову та неповну зайнятість пропонують у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівський та Харківській областях.
|
Вакансія
|
Кількість оголошень
|
Середня зарплата, грн
|
Різноробочий
|
473
|
5 500
|
Водій
|
436
|
18 500
|
Прибиральниця
|
305
|
3 500
|
Будівельник
|
216
|
12 000
|
Продавець
|
166
|
6 400
А от відгукувалися пошукачі на OLX Робота найбільше на вакансії різноробочого — понад 20,5 тисяч разів, прибиральниці — більше 7,5 тисяч разів, водія — 5 тисяч разів, вантажника та продавця — по 3 тисячі разів.
Найчастіше на OLX Робота у період листопад-грудень на роботу без досвіду шукали працівників у таких сферах:
Найбільшу заробітну плату без досвіду пропонували далекобійникам — 38,5 тис. грн, майстрам з ремонту — 31 тис. грн та фасадникам — 30,5 тис. грн. Також не відставали у розмірі платні працівники не робітничих спеціальностей. Так, ріелторам без досвіду готові були платити за місяць роботи — 30 тис. грн, а няня могла отримати 28,5 тис. грн.
листопад-грудень 2022 року
|
Вакансія
|
Кількість оголошень
|
Середня зарплата, грн
|
Продавець
|
5 600
|
11 000
|
Водій
|
3 500
|
24 500
|
Менеджер з продажу
|
2 000
|
24 000
|
Охоронець
|
2 000
|
10 600
|
Продавець-консультант
|
1 800
|
11 000
|
Менеджер по роботі з клієнтами
|
1 800
|
22 000
|
Торговий представник
|
1 700
|
25 500
|
Прибиральниця
|
1 500
|
7 000
|
Таксист
|
1 400
|
23 500
|
Кухар
|
1 300
|
12 300
У зазначений період попит частково збігався з пропозицією, адже відгукувалися пошукачі без досвіду на сервісі OLX Робота найчастіше на вакансії продавця (105 тис. відгуків), вантажника (67 тис. відгуків), менеджера з продажу (62,5 тис. відгуків), охоронця (61 тис. відгуків) та водія (59 тис. відгуків).