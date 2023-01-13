Операция «Фортуна»: Искусство побеждать — боевик с Джейсоном Стэйтемом. Неуместные шутки про украинцев и много насилия

2023-й только начался, а претендент на звание худшего фильма года — уже на больших экранах, причем российских тоже. Встречайте «Операцию „Фортуна“» Гая Ричи. Режиссер талантливых криминальных комедий «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», на старости лет ставший олдскульным конформистом, во второй раз — после «Агентов А.Н.К.Л.» 2015 года — взялся за ностальгический жанр пародийного шпионского боевика. Кинокритик «Медузы» Антон Долин посмотрел новый фильм Ричи и рассказывает, как некогда ловкий британский режиссер разучился остроумно шутить — и улавливать дух времени.

О вкусах можно спорить, но тот факт, что стратегически «Операция» провалилась, очевиден. Сначала выход фильма отложили на год (картина должна была стартовать в прокате 18 февраля 2022 года) — как писали таблоиды, из-за неуместности злодеев, карикатурных украинских гангстеров. Потом все-таки выпустили, так ничего и не изменив по сути. Просто на крупных рынках «Операция „Фортуна“» сразу отправилась на стриминги, а на других идет почти незаметно, без какого-либо успеха.

Надежда, видимо, на Россию — это редкая картина со звездами мировой величины (от Джейсона Стэйтема до Обри Плазы), вышедшая в широкий прокат. При этом именно в РФ, где политкорректность мало кого волнует, фильм цензурировали с помощью дубляжа. Теперь догадаться о национальности смутно-восточноевропейских бандитов с золотыми цепями и грубыми замашками не сможет даже самый проницательный шпион. Название тоже поменяли — подзаголовок «Ruse de Guerre» («военная хитрость» по-французски) превратился в «Искусство побеждать».

Мне довелось смотреть «Операцию „Фортуна“» в полупустом зале обычного европейского мультиплекса, поражаясь тому, как Ричи — в былые времена режиссер весьма ловкий — с годами стал буквально чемпионом неуместности. Можно ли было выбрать худший момент для националистических шуток в адрес Украины? Мрачный пролог с похищением таинственного секретного оружия происходит в Одессе, вскоре на экране материализуется гоп-компания под руководством матерого Алексея, включающая «хмурую Катю» и «пугающего Дмитрия» (цитирую по тексту). Все они пьют «нелепо дорогую водку с пятикаратным бриллиантом в крышке» (опять цитата), а в финале главного героя просят вернуть похищенные у украинцев часы и украшения, поскольку «этого требует их правительство». Прикрытие же главного обаятельного злодея (он, впрочем, британец), имеющего дело с украинцами, — подставной фонд «Сироты войны». Очень смешно.



Landmark Media / Alamy / Vida Press



STX Entertainment



Landmark Media / Alamy / Vida Press

Низовой жанровый кинематограф исторически переполнен подобной ерундой. Если бы картина выходила в другой момент (а снималась она до 2022 года), никто бы, вероятно, не обратил на это внимание. Тем интереснее наблюдать за разрушением устаревших жанровых условностей под напором реальности. А заодно — за тем, как дает трещину и без того незаслуженная репутация Гая Ричи, которого по традиции называют «британским Тарантино».

Самое время вернуться к этому сравнению. В «Криминальном чтиве» стержневой метафорой был кейс с неведомым содержимым, за который гангстеры убивали друг друга. Недоступный, притягательный, сияющий и ускользающий, как смысл этого чрезвычайно сложного, несмотря на его популярность, фильма. «Операция „Фортуна“» тоже построена вокруг похищенного кейса, в котором скрыт некий «Рычаг». Государственный чиновник (Эдди Марсан) в открывающей сцене фильма прямо говорит наемнику (Кэри Элвес), что суть этого предмета неизвестна, но добыть его и передать в правильные руки нужно немедленно. Чем же кончается дело? Чемоданчик оказывается не просто бессмысленным макгаффином, но орудием, с помощью которого, не удосужившись его открыть, главный герой в исполнении неизменного Джейсона Стэйтема раскраивает череп своему противнику.

Да, «Операция „Фортуна“» в придачу ко всему крайне кровопролитный фильм, в котором карнавал насилия работает и на комический эффект, и на отвлечение внимания от сугубо декоративной, абсолютно неинтересной, ни на секунду не убедительной интриги. Поэтому Стэйтем, любимый актер Ричи, тут так уместен. Перестав наконец-то что-либо играть, он весь фильм хлещет очень дорогое вино и ломает конечности всем, кто встретится на его пути. Этот процесс не встроенный аттракцион, а сама суть «Операции „Фортуна“». К слову, Фортуна — фамилия (или кличка?) героя Стэйтема, элитного агента на службе правительства.

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Снимался фильм в турецкой Анталье, но сюжет проводит нас по всему миру, как и положено в шпионском боевике. Две особенно важные локации — гламурный калифорнийский город Бербанк, куда агент Фортуна прибывает за наживкой, капризной кинозвездой Дэнни Франческо (Джош Хартнетт), и французские Канны, где с помощью актера шпионы проникают на яхту оружейного магната Грега Симмондса (Хью Грант).

Чем впечатляет «Операция „Фортуна“», так это отсутствием каких-либо авторских амбиций или претензий на смысл. Это глупое, монотонное и шаблонное кино, но прежде всего — проходное и сразу вылетающее из памяти.