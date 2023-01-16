Холостяк Алекс Топольский показал первые совместные фото с победительницей шоу после финала

"Вот мы и дошли до финала. Это был очень насыщенный и незабываемый для меня период. Участие в шоу подарило мне эмоций на всю жизнь, а самое главное — знакомство с родным мне человеком. Я очень рад, что столько людей следили за нашей историей. И мне хочется продолжать делиться с вами своими мыслями и чувствами", – отметил Топольский.

Главный герой романтического реалити-шоу Украины "Холостяк-12" - Алекс Топольский, впервые прокомментировал финал проекта и показал совместные фото с победительницей Екатериной Лозовицкой. Бизнесмен обнародовал забавные селфи с девушкой.Прошло всего лишь несколько дней после окончания шоу, и Алекс решил поделиться впечатлениями. Бизнесмен признался, что реалити подарило ему эмоций на всю жизнь и, главное, что он нашел на нем родного для себя человека. Алекс имел в виду модель Екатерину Лозовицкую, которую он выбрал в финале "Холостяка".Также он впервые после окончания проекта показал общие фото и селфи с Екатериной. Судя по фотографиям, влюбленные после финала шоу хорошо проводили время в компании друг друга, путешествовали, посещали всяческие заведения и мероприятия. Но вместе ли до сих пор Алекс и Екатерина, они пока не комментируют.Тем не менее 14 января, во время ракетных обстрелов российскими оккупантами Украины, Екатерина Лозовицкая поделилась, что она находится в Киеве и показала, как прячется в укрытии. На фото видно, что Топольского рядом с ней не было.