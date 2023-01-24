Работа в ВСУ для Айтишника: 25 вакансий для программистов, маркетологов и дизайнеров

Вакансии для IT-специалистов (разработчики, аналитики, инженеры)

Вакансии для специалистов по коммуникациям (маркетологи, PR-специалисты, SMMники)

PR/GR-Менеджер в ОЗСП «Азов»;

SMM-менеджер в ОЗСП «Азов»;

Копирайтер в ОЗСП «Азов»;

Пресофицер в ОЗСП «Азов»;

Менеджер Маркетинга в ОЗСП «Азов»;

PR-менеджер в ВСУ;

Диджитал-маркетолог в ВСУ;

Пресофицер в ВСУ.

Вакансии для дизайнеров и видеорежиссеров

Платформа по трудоустройству и рекрутинговое агентство Lobby X собрало список вакансий для представителей креативных индустрий и ИТ-специалистов, желающих устроиться на работу в ВСУ или другие ведомства безопасности по специальности.В подборке – 25 горячих вакансий для программистов, дизайнеров, PR-менеджеров, инженеров, профессиональные навыки которых необходимы для защиты государства во время полномасштабной войны с РФ.Каждая вакансия предлагает официальное трудоустройство по контракту или призыву, а зарплата стартует