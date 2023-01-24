Работа в ВСУ для Айтишника: 25 вакансий для программистов, маркетологов и дизайнеров

Платформа по трудоустройству и рекрутинговое агентство Lobby X собрало список вакансий для представителей креативных индустрий и ИТ-специалистов, желающих устроиться на работу в ВСУ или другие ведомства безопасности по специальности.
В подборке – 25 горячих вакансий для программистов, дизайнеров, PR-менеджеров, инженеров, профессиональные навыки которых необходимы для защиты государства во время полномасштабной войны с РФ.
Каждая вакансия предлагает официальное трудоустройство по контракту или призыву, а зарплата стартует от 40 000 грн в месяц
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Вакансии для IT-специалистов (разработчики, аналитики, инженеры)
Вакансии для специалистов по коммуникациям (маркетологи, PR-специалисты, SMMники)
Вакансии для дизайнеров и видеорежиссеров