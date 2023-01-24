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Главная » Новости » Экономика » 2023 » Январь » 24 » 17:32:38

Работа в ВСУ для Айтишника: 25 вакансий для программистов, маркетологов и дизайнеров

Сегодня, 17:32:38 73 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Работа в ВСУ для Айтишника: 25 вакансий для программистов, маркетологов и дизайнеров

Платформа по трудоустройству и рекрутинговое агентство Lobby X собрало список вакансий для представителей креативных индустрий и ИТ-специалистов, желающих устроиться на работу в ВСУ или другие ведомства безопасности по специальности. 

В подборке – 25 горячих вакансий для программистов, дизайнеров, PR-менеджеров, инженеров, профессиональные навыки которых необходимы для защиты государства во время полномасштабной войны с РФ.

Каждая вакансия предлагает официальное трудоустройство по контракту или призыву, а зарплата стартует от 40 000 грн в месяц.

Вакансии для IT-специалистов (разработчики, аналитики, инженеры)

 

Вакансии для специалистов по коммуникациям (маркетологи, PR-специалисты, SMMники)

 

Вакансии для дизайнеров и видеорежиссеров

 
 
Тэги: работа, трудоустройство, ВСУ
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