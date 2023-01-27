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Как удалить информацию о себе из Интернета: Google запустила новый инструмент

Вчера, 16:05:29 361 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как удалить информацию о себе из Интернета: Google запустила новый инструмент

Команда Google запустила новый инструмент, который по запросу поможет удалить пользовательские данные из результатов поиска. Впервые Google представил этот инструмент в мае 2022 года на конференции I/O.

Как сообщает 9to5Google в приложении Google на Android появился новый пункт меню "Результаты о вас" (Results about you).

Он перенаправляет пользователя на страницу, где можно ознакомиться со всеми вашими данными, которые доступны сейчас в выдаче. На этой же странице объяснение, как можно запросить у Google удалить результаты поиска, содержащие личные данные, например, номер телефона, домашний адрес, адрес электронной почты и т.д.

Какие данные вы хотите удалить?

Следует указать, какие именно данные вы хотите удалить, и  отметить причину. Можно отметить следующие:

  • Он показывает мою личную контактную информацию.
  • Это показывает мой контакт с намерением нанести мне вред.
  • Он показывает другую личную информацию.
  • Информация устарела.

Результаты Google о вас Результаты Google о вас Результаты Google о вас


После этого Google укажет статус вашего запроса: "Одобрено" или "Выполняется".

Личные данные удаляются только с поисковой выдачи, Google не удаляет ее с других сайтов. Для того чтобы удалить информацию с этих сайтов, нужно связаться с хостинговым сайтом напрямую. Также можно подать запрос на удаление со страницы Google, где подробно описаны правила удаления личной информации.

Тэги: google, интернет
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