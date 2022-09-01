Как Google и «Яндекс» отвечают на популярные вопросы россиян о вторжении России в Украину. ИССЛЕДОВАНИЕ

Издание «Важные истории» проанализировало, о чем россияне начали спрашивать поисковики после войны, и как Google и «Яндекс» на эти запросы отвечали. Основные выводы из текста «Важных историй» пересказал телеграм-канал «Сирена».

— «Яндекс» не показывает россиянам заблокированные сайты и в выдаче появляются только порталы с «правильным» взглядом. Также он отдает предпочтение сайтам с пользовательским контентом. В приоритете Google — статьи различных СМИ. Оба поисковика ставят в приоритет статьи «Википедии» и видео на YouTube.

— На вопрос «зачем Россия начала войну» Google отвечает подборкой разноплановых статей и видео с объяснением причин, осуждением войны и аналитикой. «Яндекс» показывает предупреждение о фейках и выдает только сайты, оправдывающие вторжение

— Если спросить «кто уехал из России», оба поисковика выдают списки покинувших страну звезд, но «Яндекс» показывает еще и статью, в которой таких артистов критикует Михалков. Аллу Пугачеву «Яндекс» показывает «сбежавшей», «уставшей от скитаний», той, кто уехал, «где лучше пригреют». Заголовки в Google написаны без эмоциональной окраски

— На вопрос «что такое денацификация» Google предлагает справки из словарей и критическую статью из «Википедии». «Яндекс» же, помимо этой статьи — пропагандистские видео и блоги

— События в Буче Google показывает ссылками на репортажи о гибели мирных жителей, у «Яндекса» выше стоят статьи пророссийских изданий. На вопрос «когда закончится война» Google отвечает аналитикой, а «Яндекс» — прогнозами гадалок и прорицателей

— После контрнаступления ВСУ 29 августа «Яндекс» стал показывать статьи о провале Украины, где не говорится о российских потерях. Google приводит число жертв, которые смогли идентифицировать журналисты BBC

— Запросы со словом «фейк» стали резко популярны в начале марта и пошли на спад в мае. Также в марте достиг пика популярности запрос «стыдно». По данным Google Trends, самым популярным сочетанием с этим словом был запрос «мне стыдно за Россию»