Бывший сотрудник Microsoft завещал $1 млн Залужному и еще миллионы «Могилянке» и музыкантам «Хореи казацкой»

Бывший сотрудник Microsoft и изобретатель Григорий Степанец оставил наследство главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, УКУ и Киево-Могилянской академии, а также коллективу «Хорея казацкая». Для украинских наследников это оказалось полной неожиданностью. Как Степанец инвестировал в будущее страны и новых лидеров?

В конце января стало известно: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный унаследовал $1 млн и перечислил его на спецсчет НБУ для армии. Средства Залужному завещал американец украинского происхождения Григорий Степанец, скончавшийся 22 октября 2022 года.

Залужный – не единственный украинец, кто неожиданно для самого себя был упомянут в завещании. Наследование также подтвердили Украинский Католический Университет, Киево-Могилянская академия и ансамбль «Хорея казацкая».



Как они будут распоряжаться денежными средствами и почему Степанец выбрал именно их?

Кем был Григорий Степанец

«Мистер Степанец был невероятным человеком, – отвечает на запрос Forbes вашингтонская юрист Лора Хоэкстер, представляющая интересы покойного. – Его семья хотела бы сохранять фокус на нем, а не на себе». Степанец и его жена Алла умерли в октябре с разницей в один день, так что родные до сих пор переживают эту потерю, добавила юрист.

Что известно о Степанце? Он родился в Виннице в 1938 году, потерял на войне отца. Вместе с матерью его эвакуировали на Урал, откуда они возвратились после мая 1945 года. Еды в Виннице было немного – семья выжила благодаря дяде, который был ветераном, потерял ногу на войне и делился со Степанцами военным пайком.

«Гей, була в мене коняка» в исполнении «Хореи казацкой»

Был хорошим учеником и увлекался образованием. Окончил школу с золотой медалью, получил степени магистра по математике и физике и кандидата наук по физической химии в Московском университете имени Ломоносова. Свободно говорил на украинском, русском, немецком, итальянском, английском.

Степанец работал старшим системным программистом и аналитиком. Во время работы в московском Геофизическом научно-исследовательском институте подписал письмо в поддержку диссидентов – вскоре после этого был уволен. За Степанцом следил КГБ, Григорий не мог работать и получить визу, чтобы покинуть СССР.

В конце концов при правлении Горбачева ученому удалось уехать. В 1989 году он прибыл в США и устроился в Microsoft в Редмонде штата Вашингтон. Степанец был разработчиком программного обеспечения. Вместе с другим разработчиком, Рафаэлем Лисицей, они изобрели патент, переданный Microsoft на декодирование кодов данных переменной длины. Эта разработка полезна для минимизации этапов обработки данных на компьютерах.

Степанец любил растения и деревья. «Был оппонентом советского режима и решил помочь стране, которую всегда любил, уважал, за идеалы которой боролся», – говорил журналист Виталий Портников в эфире ТК «Эспрессо».

Как Степанец выбирал бенефициаров

Когда солист ансамбля «Хорея казацкая» Тарас Компаниченко узнал о завещании Григория Степанца, чуть не расплакался. «Это трогательно – быть в столь достойной компании», – говорит Компаниченко.

«Хорея казацкая» – один из наследников Степанца. До телефонного звонка от журналиста Виталия Портникова, который с осени 2022-го помогал друзьям Степанца искать контакты, солист коллектива не знал ни о благотворителе, ни о завещании.

Почему группа там оказалась? Степанец понимал роль «Хореи казацкой» – показывать историко-культурную преемственность украинцев, предполагает Компаниченко. С 2005 года коллектив исполняет украинские произведения средневековья, ренессанса, барокко, классицизма и романтизма, сохраняя старинную музыку. Фокусом Степанца были свобода, культура, образование и язык Украины, говорил Портников «Эспрессо».

«Ой в лузі червона калина» в исполнении «Хореи казацкой»

Степанец завещал средства каждому участнику «Хореи казацкой» отдельно. В частности, среди бенефициаров – семья покойного музыканта коллектива Даниила Перцова, которой завещатель оставил $10 000. Наследство получит мать Перцова, украинская художница Валентина Ульянова. Другие участники коллектива узнают о своей доле уже во время общения с юридической компанией. «Это определяют адвокаты, – объясняет Компаниченко. – Если не ошибаюсь, мне тоже завещали $10 000».

Целью Степанца было в том числе воспитание новых лидеров Украины, сказала проректор УКУ Наталья Климовская в комментарии «Укринформу». Ранее университет уже наследовал деньги от благотворителей, но $2 млн от неизвестного – впервые. Поэтому полученное в декабре письмо от распорядителей наследства показалось учебному заведению слишком хорошей новостью, чтобы быть правдивым.

Степанец болел за настоящее Украины, но также смотрел в ее будущее – поэтому поддерживал образование и культуру, говорит Климовская. «Он был ученым, поэтому понимал ценность образования», – добавляет она.

Благотворитель поддержал не только гражданских лидеров, но и военных. Как Залужный, $1 млн получила израильская армия ЦАХАЛ. «Он хотел отнестись с уважением ко всем своим корням – странам, которые борются за существование», – считает Портников.

Как потратят деньги

Валерий Залужный передал свой миллион ВСУ. Его аргумент прост: «Я всю жизнь отдал вооруженным силам. И не сомневался, что должен делать с наследством. Последняя воля господина Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско», – пишет «Украинская правда».

Остальные наследники еще решают, куда направить средства. Компаниченко из «Хореи казацкой» предполагает, что коллектив поступит так же, как и главнокомандующий украинской армии – по крайней мере, частично.

Ансамбль «Хорея Казацкая»

«Возможно, запишем новые песни в студии – это дорогие вещи, – говорит музыкант. – Или будут конкретные цели в поддержку украинской армии – покупку беспилотников или тепловизоров». Пока участники коллектива обдумывают планы по наследству и ожидают обсуждения с юристами.

Украинский Католический Университет тоже не решил, как потратить $2 млн, несмотря на то, что наследства им оставляют нередко. «Часто мы хорошо знаем наследодателя и понимаем, что для него важно, – объясняет Климовская. – Поэтому нам легче принимать такие решения». Задача эффективно использовать неожиданные миллионы требует более длительных размышлений.

Историк Ярослав Грицак

Певица и бандуристка KRUTЬ

Соучредитель «Новой почты» Вячеслав Климов

Ирина Иванчик и Екатерина Загорий

Преимущественно УКУ направляет средства благотворителей на свою главную задачу – образование будущих лидеров. 60% финансирования университета – фандрейзинг, говорит Климовская. УКУ хорошо овладел этим инструментом. Только в последний ежегодный Вечер благотворительности в декабре гости задонатили учебному заведению 20 млн грн на стипендии, волонтерский центр и фонд памяти павших героев Артемия Димида и Олега Воробьева. Жертводателями стали «Новая почта», Zagoriy Foundation, компания «Дарница» и другие.

Судьбу наследия Григория Степанца определит Наблюдательный совет на заседании 11 февраля.