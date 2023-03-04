Немцы готовы построить танковый завод на территории Украины

Строительство завода обойдется примерно в 200 миллионов евро, а его безопасность с легкостью смогут обеспечить системы ПВО, сказал в интервью газете глава концерна Армин Паппергер: "Западные союзники посылают достаточно оружия, чтобы Украина могла защитить себя, но чтобы полностью вернуть свою территорию - такого количества техники у украинцев сегодня нет".

Паппергер считает, что на возвращение своих территорий у Украины может уйти несколько лет, и ей необходимо быстро начать производить новую технику на своей земле.

По словам главы Rheinmetall, для победы Украине понадобится от 600 до 800 танков.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что ВСУ необходимо не менее 300 западных танков, чтобы достичь перелома в ходе войны.

В феврале власти Германии заявили, что передают Украине 14 танков Leopard и разрешают их реэкспорт из других стран.

На данный момент ряд стран-союзников также заявили о готовности передать Украине несколько десятков танков, включая 31 "Абрамс" от США, однако маловероятно, что они смогут оказаться в Украине в достаточном количестве в ближайшие месяцы.

Согласно подсчётам журнала Economist, Россия сейчас может производить порядка 20 новых и модернизировать до 90 старых танков в месяц.

По словам главы Rheinmetall, переговоры с украинским правительством о строительстве завода были многообещающими и решение должно быть принято в ближайшие два месяца.

Немецкий машиностроительный концерн Rheinmetall ведет переговоры с властями Украины о строительстве танкового завода на ее территории. Он мог бы производить до 400 боевых танков Panther в год, сообщает издание Rheinische Post (доступно по подписке).