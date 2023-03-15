Нова хвиля мобілізації на Росії, де Путін планує призвати півмільйона людей

Насамперед про мобілізацію, неважливо скільки людей вони наберуть, важливо, що цю масу треба організувати та озброїти. Загвоздка в тому, що окупантам не вдалося це зробити навіть із тими, кого вони мобілізували ще наприкінці минулого року. Проблеми організації все ті ж – відсутність добре навчених молодших командирів, екіпірування та сучасної техніки. Безумовно, вони мають багато техніки, яку можна «розконсервувати», але цим вони лише примножують свою смертність.

А смертність у російській армії зараз дуже велика – щодня лише в районі Бахмута окупанти втрачають близько 500 осіб, з них половина тяжко поранених, решта загиблих. На інших ділянках фронту втрати також є, але, за підрахунками аналітиків, левова частка смертей припадає саме на Бахмут. Усього ж, за попередніми підрахунками, число «хароших рускіх» перевалило 160 000.

До того ж, російська армія відчуває критичні проблеми з боєприпасами, адже вище політичне керівництво навіть не розглядало сценарій, що війна триватиме рік. Тут знову ж таки є запаси ще з радянського союзу, проте ніхто не перевіряв придатність озброєння на складах і перевіряти не має наміру, хіба що кинуть снаряди відразу на передову, а ви розбирайтеся.

Тим часом окупанти продовжують намагатися прорватися на Лиман і Куп'янськ, а в районі Кремінної були помічені навіть нові танки. Очевидно, що шансів вийти на Лиман у них обмаль, водночас експерти зазначають, що сили на тому напрямку серйозні і недооцінювати їх не варто. Місцями окупанти мають тактичний успіх, але якихось серйозних поступів не відбувається.

Загалом ясно одне, поки ми всі чекали чогось «масштабного» від рашистів, вони, навчені Харківським та Херсонським напрямками, будували оборонні рубежі майже на всіх ділянках фронтової лінії Луганської та Запорізької областей, на Кримському напрямку та на підступах до Маріуполя, про що свідчать супутникові знімки.

А ось український контрнаступ, на думку аналітиків, буде справді грандіозним. Для нього навіть Польща (а згодом ще кілька країн) піде на безпрецедентний крок і передасть нам МіГ-29. А авіація, як відомо, змінює правила битви. Ці літаки є аналогом F-16, які ми теж чекаємо, але менш потужні. Тут важливо відзначити, що за умови оснащення МіГів західною зброєю (передачу якої вже затвердили) це дуже потужний апарат.

Зрозуміло одне, що поки у перехопленнях дружини окупантів плачуть, що на фронт мобілізують строковиків, українська армія зміцнюється і посилюється і врешті-решт ворога не буде на нашій землі.

Сьогодні наших читачів схвилювала новина про нову хвилю мобілізації на росії, де вони, за даними розвідки, планують призвати майже півмільйона людей, тут одразу зазначимо, що це не дивно – адже їхні втрати колосальні, а за час обіцяного зимового наступу рашистам вдалося захопити лише близько 230 квадратних кілометрів нашої території, проте давайте про все по порядку