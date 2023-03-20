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Защитники Украины сбили вертолет МИ-35М, участвовавший в параде на 9 мая в Москве

Сегодня, 10:29:35 195 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Защитники Украины сбили вертолет МИ-35М, участвовавший в параде на 9 мая в Москве

В Украине разбился Ми-35М, который участвовал в параде на Красной площади 9 мая 2016 года, следует из анализа пользователя Twitter с ником Boeing777_39P, который перепечатал OSINT-проект Oryx. 
 
Детали. На одном из фото Ми-35М, на которые обратил внимание Boeing777_39P, виден номер 17 на фюзеляже вертолета, цифра нанесена желтой краской. Такая цифра была у Ми-35М с бортовым номером RF-13010, приписанного к 15-й бригаде армейской авиации России.
 
На фото воздушного судна от 2019 года также видно необычное пятно около кабины вертолета с левой стороны. Такое же пятно видно и на фотографии сбитого вертолета.
 
Вертолет с бортовым номером RF-13010 участвовал в военном параде на Красной площади 9 мая 2016 года, свидетельствует фото генеральной репетиции парада 7 мая 2016 года.
 
OSINT-проект Ukraine Weapons Tracker, который опубликовал снимок упавшего вертолета 18 марта, сообщил, что он был сбит 9 февраля недалеко от села Токаревка Харьковской области.




 

 
Тэги: вертолёт, война в Украине, Ми-35, день победы
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