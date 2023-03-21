Льготы и отсрочки от уплаты кредита военнослужащим в Украине

Во время военной службы в Украине военнослужащие имеют право на льготы, обеспечиваемые государством.Законом в Украине военным гарантируются льготы и пенсии за несение службы после мобилизации. Юристы объяснили, какие кредитные льготы предусмотрены военным в Украине и какие документы необходимы для их оформления.

Заведующая сектором Бучацского бюро правовой помощи Чертковского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи юрист Оксана Дуляк рассказала, как работают льготы для военных по их открытым кредитам.

«Военнослужащим предоставляются определенные законом льготы, гарантии и компенсации в связи с особым характером военной службы, связанной с защитой Отечества. К таким льготам относятся предоставление отсрочки от уплаты потребительского кредита», ― сообщает юрист.

Сколько действуют льготы по кредитам для военных

Льготы для военнообязанных и резервистов имеют разные сроки продолжительности во время военного положения в Украине.

Военнослужащие имеют право на льготы с начала и до окончания особого периода (военного положения);

Резервисты и военнообязанные пользуются ими с момента призыва во время мобилизации и до окончания особого периода (военного положения).

Льготы военнослужащим на кредиты 2023 ― виды

Для освобождения военнослужащих от начисления штрафов, пени и процентов за пользование кредитом необходимо в письменном виде уведомить банк о прохождении военной службы и предоставить подтверждающие документы. Военные в Украине получают во время службы следующие льготы:

освобождение от уплаты процентов за использование кредитом;

освобождение от уплаты штрафов/пени за несвоевременную уплату платежей по кредиту перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами по части 15 статьи 14 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Льготы военным по кредитам ― какие нужны документы

Военнослужащие подтверждают документы прохождения службы и право на льготы. Они подают в банк:

военный билет, в котором в соответствующих разделах производятся служебные отметки;

или справка о призыве военнообязанного на военную службу, выданную ТЦК или воинской частью.



Резервисты согласно письму Министерства обороны Украины от 21 августа 2014 года № 322/2/7142 подают в банк:

выписку из приказа о причислении в списки воинской части;

или справку о зачислении в списки воинской части, которые выдаются воинской частью.



Такие документы могут получить родственники военнообязанных и резервистов для предъявления их по месту требования.

«Обратите внимание, что данные льготы не касаются погашения основного долга по кредитной задолженности или телу кредита», — подчеркнула Оксана Дуляк.

Военнослужащие также могут обратиться с письменным заявлением в банк с просьбой о проведении реструктуризации кредита. К заявлению следует добавить документы, подтверждающие прохождение военной службы и другие документы о материальном положении заявителя.

Когда не начисляется пеня и штрафные санкции

Штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются:

военнослужащим, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на все время их призыва;

военнослужащим во время действия особого периода, принимавших или принимающих участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечению их осуществления, которые находились или находятся непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер.



Исключение составляет кредитные договоры о приобретении имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилищного фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них) и/или автомобиля.

Редактор: Александр Галаджий, NV.ua