Льготы и отсрочки от уплаты кредита военнослужащим в Украине

Заведующая сектором Бучацского бюро правовой помощи Чертковского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи юрист Оксана Дуляк рассказала, как работают льготы для военных по их открытым кредитам.
«Военнослужащим предоставляются определенные законом льготы, гарантии и компенсации в связи с особым характером военной службы, связанной с защитой Отечества. К таким льготам относятся предоставление отсрочки от уплаты потребительского кредита», ― сообщает юрист.
Льготы для военнообязанных и резервистов имеют разные сроки продолжительности во время военного положения в Украине.
Для освобождения военнослужащих от начисления штрафов, пени и процентов за пользование кредитом необходимо в письменном виде уведомить банк о прохождении военной службы и предоставить подтверждающие документы. Военные в Украине получают во время службы следующие льготы:
Военнослужащие подтверждают документы прохождения службы и право на льготы. Они подают в банк:
Резервисты согласно письму Министерства обороны Украины от 21 августа 2014 года № 322/2/7142 подают в банк:
Такие документы могут получить родственники военнообязанных и резервистов для предъявления их по месту требования.
«Обратите внимание, что данные льготы не касаются погашения основного долга по кредитной задолженности или телу кредита», — подчеркнула Оксана Дуляк.
Военнослужащие также могут обратиться с письменным заявлением в банк с просьбой о проведении реструктуризации кредита. К заявлению следует добавить документы, подтверждающие прохождение военной службы и другие документы о материальном положении заявителя.
Штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются:
Редактор: Александр Галаджий, NV.ua
Исключение составляет кредитные договоры о приобретении имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилищного фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них) и/или автомобиля.