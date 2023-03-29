Запрет Тик-Ток в Украине: Из этой социальной платформы «идет много российской пропаганды»

В Украине зарегистрировали сразу две петиции, чтобы запретить социальную сеть "Tik Tok". Одна из петиций на вчерашний день набрала уже почти пять тысяч подписей – там запрет аргументируется тем, что через Tik Tok идет слишком много пропаганды и следует запретить эту соцсеть хотя бы на период войны. Еще одна петиция набрала чуть больше полтысячи подписей, как аргумент – автор считает, что Tik Tok способствует деградации молодежи.
Что думают о запрете тик тока украинцы? И возможно ли сделать эту соцсеть безопасной для вас и ваших детей – смотрите.
Автор петиции Наталья Карасева предлагает запретить Tik-Tok хотя бы на период войны, поскольку, по ее мнению, из-за этой социальной платформы "идет много российской пропаганды".
"Поскольку сейчас много пропаганды идет через видео с Tik-Tok, предлагаю закрыть его полностью хотя бы на период войны в Украине", — говорится в тексте петиции.
Заметим, что для рассмотрения главой государства Владимиром Зеленским петиция должна набрать более 25 тысяч электронных подписей. По состоянию на 27 марта инициатива набрала 1935 подписей. До окончания собрания голосов осталось 90 дней.
Напомним, ранее сообщалось, что за последние несколько недель популярную китайскую соцсеть TikTok запретили для использования госслужащим из десятка стран мира.