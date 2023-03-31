Чего ожидать от 28-го тура Серия А?

Кто является лидером турнирной таблицы?

На сегодняшний день до проведения игр 28-го тура Серии А лидером турнирной таблицы выступает клуб Наполи. Он опережает следующую за ним команду на 19 очков, тогда как разница между вторым и третьим местом составляет всего 2 очка. Из 27 сыгранных матчей Наполи выиграл 23. Проигрышей и результатов «ничья» у клуба по 2.



Вторым в турнирной таблице является клуб Лацио. На его счету 15 побед, 7 игр сыгранных вничью и 5 проигрышей. За ним следует Интер Милан с 16 победами, 9 проигрышами и 2 результатами «ничья».

Лучшие бомбардиры сезона

Большую роль в качестве игры клуба играют именно нападающие. Среди топовых игроков данного сезона можно выделить Виктора Осимхена (Наполи). На протяжении сезона этот футболист забивал по 1-2 гола практически в каждой встрече. Он принял участие в 23 играх, забив 21 гол. Что касается пенальти, то их на счету у бомбардира пока нет.



Также среди лидеров – Лаутаро Мартинес (Интер). Он сыграл во всех 27 играх сезона, где ему удалось забить 14 голов и 1 пенальти. Со схожей результативностью играют М'Бала Нзола (Специя) и Хвича Кварацхелия (Наполи). Каждый из них появлялся на поле в 23 играх, забив по 12 голов.

Прогнозы на будущие матчи

В рамках 28-го тура можно выделить игры с весьма предсказуемыми результатами. Среди таких:

Интер – Фиорентина. В этой встрече больше шансов на победу капперы отдают Интеру, так как он занимает третью строчку в турнирной таблице. Соперник клуба пока только одиннадцатый.

Ювентус – Верона. Здесь практически явным победителем является Ювентус. Хотя в таблице он седьмой, его соперник находится еще ниже – на 18-й позиции.



Рома – Сампдория. Между участниками этой встречи расстояние в турнирной таблице еще более внушительное. Клуб Рома занимает пятую позицию, а его соперник – лишь 19-ю.



Однако есть и такие игры, где предусмотреть результат окажется намного сложнее. Например, встреча Болонья – Удинезе. Эти команды занимают соседние позиции в турнирной таблице (9-е и 8-е место соответственно). В связи с этим эксперты оценивают их шансы, как практически равные.



Наиболее ожидаемой игрой можно считать матч Наполи – Милан. Обе команды входят в текущую пятерку лидеров сезона. Однако все же ожидаемым победителем является именно Наполи, занимающий первую строчку.