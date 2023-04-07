Когда печь паску и красить яйца на Пасху 2023

В воскресение 16 апреля 2023 года христиане восточного обряда будут праздновать праздник Светлой Пасхи. Когда лучше печь паски и красить яйца, читайте в нашем материале.

Когда печь паски 2023

Пасха – символ Агнца Божия, который был распят за наши грехи на кресте, символический хлеб во имя праздника Воскресения Христова. С давних времен в церкви накануне Пасхи выпекали церковный хлеб цилиндрической формы. Такой хлеб назывался "артос" или "квасный хлеб". Позже кулич начали печь прихожане дома. Считалось, какая получится паска, такой год ждет семью.

По церковным наставлениям лучше пасху печь в Чистый четверг или в Великую субботу, то есть для верующих восточного обряда (православным) 13 или 15 апреля. В Чистый четверг нужно смыть все грехи водой, убраться и печь паски. Однако в некоторых регионах Украины, например, на Слобожанщине печь паску можно и в Страстную пятницу, но желательно до того, как вынесут плащаницу.



Раньше паска готовилась целые сутки, в среду подготавливалась опара, которую на целую ночь накануне Чистого четверга ставили в теплое место. Процесс приготовления паски считался особенным, нередко всех выгоняли из дома, чтобы не мешали подходить тесту и читали молитву. Выбрасывать остатки паски категорически запрещали. В крайнем случае, их закапывали на огороде для лучшего урожая.

Коолы печь пасху 2023 / Фото: Pexels

Когда красить яйца на Пасху 2023

Яйца всегда были символом зарождения новой жизни. Согласно легенде, пасхальное яйцо является символом Гроба Господня. Согласно церковным традициям пасхальные яйца и писанки красят в тот же день, когда и пекут паски — в Чистый четверг на Страстной неделе. Вместе с паской в Великую субботу пасхальные яйца несут святить в церковь.

Традиционно пасхальные яйца варят в луковой шелухе, воск, краски или писачок начали использовать позже в XX веке. Поэтому крашанками называют однотонные яйца, а писанками — расписанные вручную. Вот почему "классические" пасхальные яйца имеют желто-коричневый цвет. Чаще окрашивают пасхальные яйца в коричнево-красный цвет. С этим, наверное, связана и легенда о Марии Магдалине. Когда она после Воскресения Христа рассказала об этом императору Тиберию, он не поверил и сказал: "Это невозможно, так же как невозможно белому яйцу стать красным". В эту секунду яйцо, которое держала Мария, покраснело.