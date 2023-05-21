Инструкция: Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

|Главная » Новости » Общество » 2023 » Май » 21 » 15:00:30
На фоне российской агрессии против Украины значительно вырос спрос на оружие. И это не удивительно, ведь вопрос сейчас не только в защите себя, но и защите собственной страны. Рассказываем, как получить разрешение на оружие, кто сейчас имеет на это право и куда нужно обращаться.
Есть такие ее разновидности, требующие регистрации в соответствующих инстанциях на своего обладателя, а если хранить и пользоваться ими без таковой, за это предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на 3-7 лет.
На период военного положения в Украине упростили порядок предоставления разрешения на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия и патронов к нему, но "травмат" получить все еще не получится, для этой категории оружия сохраняются требования относительно необходимого наличия специального статуса.
Ознакомиться с тем, как получить разрешение на оружие, нужно тем, кто планирует приобрести следующие его виды:
Каждая из этих разновидностей имеет свои особенности, предназначения.
Это устройство в Украине доступно для ношения, хранения и использования при необходимости только в случае наличия разрешительных документов. Его калибр может быть больше 4,5 мм, а скорость пули может составлять от 100 м/с.
Не все желают в случае именно с пневматической винтовкой получить разрешение – приобретение оружия этой разновидности многие считают не лучшим выбором, и основные причины таковы:
Если выбор сделан именно в пользу пневматической винтовки, следует ее правильно хранить, транспортировать — в специальном чехле и в разряженном виде.
Это один из самых распространенных видов орудий, которыми пользуются граждане. Он достаточно удобен в применении, и процедура, как получить разрешение на гладкоствольное оружие, несложна. Практически каждый взрослый человек, не имеющий судимостей, может это сделать.
Такое ружье нужно транспортировать и переносить только в специальном чехле и в разряженном виде. Поэтому использовать ее для самозащиты за пределами собственного дома довольно проблематично. Но останавливающее действие такого устройства очень высоко.
Закон не дает права иметь короткоствольное устройство обычным гражданам, за исключением наградного. Однако они могут использовать охотничьи варианты, карабины. Последние имеют такие преимущества, как высокая точность, возможность далеко стрелять.
Но для самообороны такое орудие не идеальный выбор, по крайней мере по сравнению с гладкоствольной разновидностью. При использовании резьбового устройства расстояние для выстрела будет небольшим, поэтому дальность и точность его решающего значения не имеют. К тому же есть риск, что вращающийся конический шар может срикошетить и нанести вред невинным лицам.
Вопросом, как получить разрешение на нарезное оружие, стоит заинтересоваться, если покупателя не испугает и то, что стоимость его выше стоимости гладкоствольного вида. Последний считается более удачным выбором для самообороны.
Чаще всего ее применяют для самозащиты на небольшом расстоянии нескольких метров. Обычно устройство имеет ограниченную дульную энергию, а также количество используемых для него боеприпасов.
Преимуществами такого орудия есть компактные размеры, благодаря чему его можно носить с собой постоянно. Оно выглядит солидно, поэтому отличить его от боевого на первый взгляд очень сложно.
Уровень поражения определить в экстренной ситуации тяжело, но чаще нанесенный удар позволяет остановить агрессию нападающего. Однако если пуля попадет в чувственные органы — рот, глаз, горла — есть риск убить человека.
Получить разрешение на травматическое оружие в целом не сложно, но есть определенные категории граждан , которым не разрешается это сделать:
Оформлять таким образом можно средства, не представляющие угрозы жизни людей.
К этой категории относятся:
Учитывая, что убить человека всеми этими средствами невозможно, в отличие от огнестрельных вариантов, регистрировать их в определенных инстанциях не нужно.
Во-первых, следует понимать, что для этой процедуры необходимо непосредственное участие лица, желающего зарегистрировать орудие, даже если оно решало воспользоваться помощью третьих сторон. В любом случае будущему его обладателю придется самостоятельно получать медицинские справки, приобретать опыт пользования им на специальных курсах.
Что касается того, где можно получить разрешение на оружие, то это делается в:
Перед тем как посетить эти инстанции, необходимо пройти медицинское обследование, которое можно сделать либо в государственном, либо в частном учреждении.
Купить нужное устройство – дело несложное, но в вышеупомянутые организации нужно обратиться с тем, чтобы они завели на будущего ее владельца личное дело.
На время военного положения, согласно пп. 1 п. 1 Приказа 170 , процедура получения разрешения на приобретение, хранение и ношение охотничьего огнестрельного нарезного, гладкоствольного оружия (охотничьего оружия) и патронов несколько упрощена.
Какие документы понадобятся для получения разрешения:
Все эти документы должен собрать сам потенциальный обладатель орудия, а затем предоставить их туда, где можно получить разрешение на оружие – в отдел Национальной полиции.
Если у вас уже есть такие устройства, которые должным образом зарегистрированы, для оформления следующих единиц можно предоставить только копии указанных бумаг, но они должны быть заверены.
Есть возможность воспользоваться таким сервисом, как госуслуги, получить разрешение на оружие, благодаря которому проще. Но нужно учитывать, что он будет распространяться только на его хранение и ношение, но не на приобретение. Для этого нужно выбрать на сайте раздел «Безопасность и защита», через личный кабинет предоставить фотографии документов, дождаться ответа специалистов.
Законом установлена форма, которой она должна отвечать - №127/о, и, чтобы ее получить, необходимо пройти психиатрическое и наркологическое обследование. Для этого следует посетить государственную больницу или частную, но она должна иметь право предоставлять такие документы.
Кроме личного присутствия, придется предоставить следующие бумаги:
В вопросе того, как получить разрешение на хранение оружия, нужно учитывать, что есть некоторые заболевания, из-за которых человеку могут в этом отказать, и именно поэтому медицинское освидетельствование необходимо:
Имея на руках справку по форме №127/о, можно обращаться в правоохранительные органы.
Закон предусматривает и такое требование, и этот документ не всегда в списке тех, которые необходимо предоставить в отдел Национальной полиции. Связано это с тем, что запрос на него выполняет самая разрешительная система правоохранительных органов. Выдавать справку о несудимости уполномочено специальное подразделение Национальной полиции.
Но иногда люди, которым нужно резьба или другое оружие, желают сэкономить время, поэтому этот документ готовят заранее, подавая его вместе с другими. Сегодня получить его стало проще, если воспользоваться порталом государственных услуг. Еще один вариант – заказать справку онлайн на сайте Сервисного Центра МВД.
Ее можно подготовить заранее. Будущий обладатель таких орудий должен знать правила пользования ими, их хранение. Такие навыки можно получить на курсах, предоставляющих тиры, стрелковые клубы. По окончании учебы лицо сдает экзамен и получает соответствующий документ.
Помощь в поиске таких организаций также предоставляет портал государственных услуг, где можно найти перечень тех, кто имеет право выдавать справки такого плана.
Эти бумаги предоставляются лицом, интересующимся, можно ли получить разрешение, оружие носить и хранить вместе с другими документами. Квитанции на оплату выдает сотрудник инстанции, ведущий гражданское дело, а в их список до войны входили следующие:
На время войны процедура упрощена, как и количество квитанций. Поэтому сейчас за выдачу разрешения на приобретение оружия нужно будет заплатить 51,9 грн., на ношение и хранение – 54 грн.
Выполнить оплату можно в любом банке, но есть возможность сделать это еще проще – в режиме онлайн. Когда инспектору будут предоставлены квитанции вместе с другими бумагами, начинается процедура оформления орудия.
Возникнуть может и вопрос, касающийся того, сколько получать разрешение на оружие. Этот срок до войны составлял 14 дней с момента, когда человек согласился это сделать. Сейчас это около двух дней. Но сроки, в которые соответствующая инстанция выдает документы, зависят и от того, были ли все бумаги предоставлены человеком.
Этот аспект регулируется на законодательном уровне, а именно Приказом МВД №622 от 21.08.1998 г., п. 12.12. В нем указано, что сами орудия, все его части, боевые припасы должны храниться в сейфе, который должен быть специально предназначен для этого и оснащен. Находиться он должен там, где проживает или зарегистрирован владелец устройства. Он должен быть разряжен и находиться в надлежащем техническом состоянии.
Соблюдать эти правила нужно, прежде всего, ради собственной безопасности. Кроме того, в любое время сотрудник полиции может посетить хранящего орудие человека с целью проверки условий этого процесса и соответствия его нормам, установленным Законом.
Зная, как получить разрешение на ношение оружия, его приобретение, хранение, можно заранее подготовить необходимые документы, пройти курсы, чтобы приобрести его как можно скорее.Семён Дрозд, Редактор Новини.LIVE