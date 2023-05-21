Инструкция: Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

На фоне российской агрессии против Украины значительно вырос спрос на оружие. И это не удивительно, ведь вопрос сейчас не только в защите себя, но и защите собственной страны. Рассказываем, как получить разрешение на оружие, кто сейчас имеет на это право и куда нужно обращаться.

Оружие, которое требует оформления и разрешения

Есть такие ее разновидности, требующие регистрации в соответствующих инстанциях на своего обладателя, а если хранить и пользоваться ими без таковой, за это предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на 3-7 лет.

На период военного положения в Украине упростили порядок предоставления разрешения на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия и патронов к нему, но "травмат" получить все еще не получится, для этой категории оружия сохраняются требования относительно необходимого наличия специального статуса.

Ознакомиться с тем, как получить разрешение на оружие, нужно тем, кто планирует приобрести следующие его виды:

Пневматическая;

Гладкоствольная;

Нарезная;

Травматический.



Каждая из этих разновидностей имеет свои особенности, предназначения.

Пневматическое оружие

Пневматический пистолет в руках девушки. Фото: freepik

Это устройство в Украине доступно для ношения, хранения и использования при необходимости только в случае наличия разрешительных документов. Его калибр может быть больше 4,5 мм, а скорость пули может составлять от 100 м/с.

Не все желают в случае именно с пневматической винтовкой получить разрешение – приобретение оружия этой разновидности многие считают не лучшим выбором, и основные причины таковы:

Как охотничье устройство его мало кто использует, потому что это не очень удобно. Но если и применять орудия в этих целях, следует не только выполнить стандартную процедуру того, как получить разрешение на охотничье оружие, но и указать в документах именно такое его предназначение. В противном случае охота на животных с ней будет расцениваться с точки зрения Закона как браконьерство;

В качестве средства для самозащиты пневматическую винтовку использовать не совсем целесообразно. Она стреляет металлическими шарами, которые могут нанести удар по органам человека, способным привести к его смерти. Даже при нападении такой уровень самообороны может быть квалифицирован как преувеличенный. Кроме того, есть риск того, что применить ее вовремя можно просто не успеть, потому что для этого орудие должно быть заряжено, но носить его при себе в таком виде не разрешается.



Если выбор сделан именно в пользу пневматической винтовки, следует ее правильно хранить, транспортировать — в специальном чехле и в разряженном виде.

Гладкоствольное оружие

Гладкоствольное бескурковое ружье. Фото: Wikipedia

Это один из самых распространенных видов орудий, которыми пользуются граждане. Он достаточно удобен в применении, и процедура, как получить разрешение на гладкоствольное оружие, несложна. Практически каждый взрослый человек, не имеющий судимостей, может это сделать.

Такое ружье нужно транспортировать и переносить только в специальном чехле и в разряженном виде. Поэтому использовать ее для самозащиты за пределами собственного дома довольно проблематично. Но останавливающее действие такого устройства очень высоко.

Нарезное оружие

Автомат Калашникова АК-74. Фото: freekpik

Закон не дает права иметь короткоствольное устройство обычным гражданам, за исключением наградного. Однако они могут использовать охотничьи варианты, карабины. Последние имеют такие преимущества, как высокая точность, возможность далеко стрелять.

Но для самообороны такое орудие не идеальный выбор, по крайней мере по сравнению с гладкоствольной разновидностью. При использовании резьбового устройства расстояние для выстрела будет небольшим, поэтому дальность и точность его решающего значения не имеют. К тому же есть риск, что вращающийся конический шар может срикошетить и нанести вред невинным лицам.

Вопросом, как получить разрешение на нарезное оружие, стоит заинтересоваться, если покупателя не испугает и то, что стоимость его выше стоимости гладкоствольного вида. Последний считается более удачным выбором для самообороны.

Травматическое оружие

Травматическое оружие. Фото: freekpik

Чаще всего ее применяют для самозащиты на небольшом расстоянии нескольких метров. Обычно устройство имеет ограниченную дульную энергию, а также количество используемых для него боеприпасов.

Преимуществами такого орудия есть компактные размеры, благодаря чему его можно носить с собой постоянно. Оно выглядит солидно, поэтому отличить его от боевого на первый взгляд очень сложно.

Уровень поражения определить в экстренной ситуации тяжело, но чаще нанесенный удар позволяет остановить агрессию нападающего. Однако если пуля попадет в чувственные органы — рот, глаз, горла — есть риск убить человека.

Получить разрешение на травматическое оружие в целом не сложно, но есть определенные категории граждан , которым не разрешается это сделать:

народные депутаты;

Журналисты;

Лица, участвующие в уголовном процессе;

Военные (люди, проходящие срочную службу, не имеют права на получение травматического орудия);

Родственники сотрудников суда или правоохранительных органов;

Государственные служащие, имеющие определенные ранги;

Члены общественных организаций, занимающихся охраной границы или правопорядка.

Оружие без разрешения и лицензии

Оформлять таким образом можно средства, не представляющие угрозы жизни людей.

К этой категории относятся:

Пневматика, имеющая калибр менее 4,5 мм и скорость пули менее 100 м/с. Польза от такого устройства немного – его шар почти не способен причинить боль нападающему, особенно в случае, если на нем плотная одежда;

Газовые баллончики. Покупка такого оружия – явление распространенное, потому что оно компактное и стоит недорого. Ею можно быстро воспользоваться, но считается, что ее эффективность не слишком высока. Останавливающее агрессию действие начинается через несколько секунд после применения. Кроме того, она может причинить вред и своему обладателю, если не учитывается направление ветра;

Контактные электрошокеры. Такие устройства не запрещены законом для приобретения, хранения, ношения и применения для самозащиты. Они достаточно эффективны, если своевременно ими воспользоваться. Но ее недостатком является необходимость близкого физического приближения не всегда происходящего нападающего, особенно если у него также есть какие-то орудия, с помощью которых он может нанести вред здоровью или даже жизни личности.

Учитывая, что убить человека всеми этими средствами невозможно, в отличие от огнестрельных вариантов, регистрировать их в определенных инстанциях не нужно.

Где производится оформление оружия?

Во-первых, следует понимать, что для этой процедуры необходимо непосредственное участие лица, желающего зарегистрировать орудие, даже если оно решало воспользоваться помощью третьих сторон. В любом случае будущему его обладателю придется самостоятельно получать медицинские справки, приобретать опыт пользования им на специальных курсах.

Что касается того, где можно получить разрешение на оружие, то это делается в:

Городских или районных отделах органов внутренних дел, занимающихся этими вопросами, если нужно зарегистрировать гладкоствольные устройства;

Областные отделы разрешительной системы, если оформляется резьбовое, травматическое, пневматическое орудие.



Перед тем как посетить эти инстанции, необходимо пройти медицинское обследование, которое можно сделать либо в государственном, либо в частном учреждении.

Какие документы нужны для разрешения и регистрации?

Купить нужное устройство – дело несложное, но в вышеупомянутые организации нужно обратиться с тем, чтобы они завели на будущего ее владельца личное дело.

На время военного положения, согласно пп. 1 п. 1 Приказа 170 , процедура получения разрешения на приобретение, хранение и ношение охотничьего огнестрельного нарезного, гладкоствольного оружия (охотничьего оружия) и патронов несколько упрощена.

Какие документы понадобятся для получения разрешения:

сначала следует заполнить карточку-заявление (ее вы можете скачать и распечатать прямо сейчас из приложения 14 к Инструкции);

подайте заявление установленного образца на имя руководителя органа полиции по месту вашего жительства;

сделайте копию паспорта;

четыре фотографии (3 х 4 см);

заранее позаботьтесь о медицинской справке (кроме охлажденного оружия). Форма 127/о;

для получения разрешения на ношение и хранение оружия необходимо иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца оружия;

пройдите курсы в специальных тирах в вашем городе и получите справку об изучении материальной части оружия, специальных средств, правил обращения с ними и их применении (кроме охлажденного оружия);

обязательно наличие платежного документа (квитанция об оплате за услугу по регистрации оружия).



Все эти документы должен собрать сам потенциальный обладатель орудия, а затем предоставить их туда, где можно получить разрешение на оружие – в отдел Национальной полиции.

Если у вас уже есть такие устройства, которые должным образом зарегистрированы, для оформления следующих единиц можно предоставить только копии указанных бумаг, но они должны быть заверены.

Есть возможность воспользоваться таким сервисом, как госуслуги, получить разрешение на оружие, благодаря которому проще. Но нужно учитывать, что он будет распространяться только на его хранение и ношение, но не на приобретение. Для этого нужно выбрать на сайте раздел «Безопасность и защита», через личный кабинет предоставить фотографии документов, дождаться ответа специалистов.

​​​ Справка о состоянии здоровья

Законом установлена ​​форма, которой она должна отвечать - №127/о, и, чтобы ее получить, необходимо пройти психиатрическое и наркологическое обследование. Для этого следует посетить государственную больницу или частную, но она должна иметь право предоставлять такие документы.

Кроме личного присутствия, придется предоставить следующие бумаги:

Военный билет;

Паспорт;

Фотографии стандартного формата (2 шт.);

Медицинская справка, удостоверяющая успешное психиатрическое обследование (по форме №140-0/у);

Если человек интересуется, как получить разрешение на огнестрельное оружие, в связи с устраиваемым на работу, предусматривающим его использование, то нужно направление из отдела кадров организации;

Медицинская справка, подтверждающая удачное наркологическое обследование (по форме №122-2/у).



В вопросе того, как получить разрешение на хранение оружия, нужно учитывать, что есть некоторые заболевания, из-за которых человеку могут в этом отказать, и именно поэтому медицинское освидетельствование необходимо:

Психиатрические заболевания;

наркозависимость;

сахарный диабет в тяжелой форме, которая может вызвать коматозные состояния;

Некоторые заболевания нервной системы, астеноневротический синдром, параличи, истерии;

Нарушение координации движений;

Плохое зрение – случаи, когда его острота составляет менее 0,08 ед.;

Склонность к слезотечению, вылечить которую невозможно;

Нарушение работы вестибулярного аппарата.



Имея на руках справку по форме №127/о, можно обращаться в правоохранительные органы.

Справка о несудимости

Закон предусматривает и такое требование, и этот документ не всегда в списке тех, которые необходимо предоставить в отдел Национальной полиции. Связано это с тем, что запрос на него выполняет самая разрешительная система правоохранительных органов. Выдавать справку о несудимости уполномочено специальное подразделение Национальной полиции.

Но иногда люди, которым нужно резьба или другое оружие, желают сэкономить время, поэтому этот документ готовят заранее, подавая его вместе с другими. Сегодня получить его стало проще, если воспользоваться порталом государственных услуг. Еще один вариант – заказать справку онлайн на сайте Сервисного Центра МВД.

​​​Справка, подтверждающая прохождение курсов обращения с оружием

Ее можно подготовить заранее. Будущий обладатель таких орудий должен знать правила пользования ими, их хранение. Такие навыки можно получить на курсах, предоставляющих тиры, стрелковые клубы. По окончании учебы лицо сдает экзамен и получает соответствующий документ.

Помощь в поиске таких организаций также предоставляет портал государственных услуг, где можно найти перечень тех, кто имеет право выдавать справки такого плана.

Квитанции, которые необходимо оплатить

Эти бумаги предоставляются лицом, интересующимся, можно ли получить разрешение, оружие носить и хранить вместе с другими документами. Квитанции на оплату выдает сотрудник инстанции, ведущий гражданское дело, а в их список до войны входили следующие:

за разрешение на приобретение орудия;

Оплата услуг разрешительного органа, равная 27 грн.;

Страховой взнос, сумма которого составляет 51 грн.;

За удостоверение, подтверждающее право хранения и ношения таких устройств, как огнестрельное или другое оружие, а стоимость его составляет 138 грн.



На время войны процедура упрощена, как и количество квитанций. Поэтому сейчас за выдачу разрешения на приобретение оружия нужно будет заплатить 51,9 грн., на ношение и хранение – 54 грн.

Выполнить оплату можно в любом банке, но есть возможность сделать это еще проще – в режиме онлайн. Когда инспектору будут предоставлены квитанции вместе с другими бумагами, начинается процедура оформления орудия.

Возникнуть может и вопрос, касающийся того, сколько получать разрешение на оружие. Этот срок до войны составлял 14 дней с момента, когда человек согласился это сделать. Сейчас это около двух дней. Но сроки, в которые соответствующая инстанция выдает документы, зависят и от того, были ли все бумаги предоставлены человеком.

Где хранить оружие

Этот аспект регулируется на законодательном уровне, а именно Приказом МВД №622 от 21.08.1998 г., п. 12.12. В нем указано, что сами орудия, все его части, боевые припасы должны храниться в сейфе, который должен быть специально предназначен для этого и оснащен. Находиться он должен там, где проживает или зарегистрирован владелец устройства. Он должен быть разряжен и находиться в надлежащем техническом состоянии.

Соблюдать эти правила нужно, прежде всего, ради собственной безопасности. Кроме того, в любое время сотрудник полиции может посетить хранящего орудие человека с целью проверки условий этого процесса и соответствия его нормам, установленным Законом.

Зная, как получить разрешение на ношение оружия, его приобретение, хранение, можно заранее подготовить необходимые документы, пройти курсы, чтобы приобрести его как можно скорее.

Семён Дрозд, Редактор Новини.LIVE