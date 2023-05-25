Украина заявила Китаю и Бразилии, что Киев нельзя склонить к переговорам до вывода войск России

Украинские власти заявили специальным представителям Китая и Бразилии, что Киев невозможно склонить к переговорам с Россией до момента, пока войска РФ не покинут территорию страны, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
В интервью агентству "Интерфакс-Украина" Ермак также заявил, что выступает против попыток третьих стран выступать в роли посредников в отношениях Украины и России.
"Именно это я объяснил китайскому и бразильскому послам: что нет такой силы, которая сегодня вынудит украинское общество и руководство говорить с россиянами – пока у нас стоят войска РФ. Ее не существует", - сказал Ермак.
Он сообщил, что провел встречу с представителями Китая и Бразилии и разговор с ними был "достаточно откровенным".
Ранее Китай и Бразилия, как и другие страны мира, говорили о намерении выступить в роли посредников между Украиной и Россией, чтобы добиться прекращения войны. Обе страны Китай прямо не осуждают российскую агрессию, хотя Пекин настаивает, что выступает за территориальную целостность Украины.
"Обоим я честно сказал, что Украина очень благодарна за желание принимать участие, за реакцию. Но у Украины есть свой мирный план, и мы считаем справедливым – если война продолжается на нашей территории, то основой урегулирования должен быть украинский план", - заявил Ермак.
Он добавил, что Киев выступает "против медиации" - и привел пример "нормандского формата", то есть саммита лидеров Украины, России, Франции и Германии, проведения которого добивался в начале своего срока президент Владимир Зеленский. Такая встреча в результате состоялась, однако она не привела к каким-либо существенным результатам и не помогла предотвратить полномасштабную войну.
"Все мы помним "нормандский формат". Я точно в нем два года прожил. Могу сказать, что вот так сидеть и смотреть, как мы там на повышенных тонах с россиянами что-то там обсуждали, - ну, это все не работает", - сказал Ермак.
По словам Ермака, "территориальных компромиссов у нас не будет", и "очень важно было это сказать спецпредставителям".
Ранее мы подробно рассказывали, как Ермак по сути стал вторым человеком
в системе украинской власти, который в том числе многое решает во внешнеполитических вопросах.