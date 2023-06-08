Евротур во время войны, авто за 7 млн ​​и ложь депутата Богдана Торохтия

Таймокды на видео

03:20 – голосование в интересах Ахметова

03:46 – новый Mercedes-Benz EQS 580, приобретенный во время полномасштабной войны

04:10 – реклама

05:54 – жена Торохтия Алина Левченко

06:50 – дорогие автомобили семьи

11:10 – как Торох пытался пересечь границу с Румынией

14:21 – отдых с женой в Болгарии летом 22-го

17:54 – новая должность жены в ГП “Антонов”

Богдан Торохтий — из тех нардепов, которые во время полномасштабной войны не перестают жить по полной. Его семья за это время обогатила 3 ​​люксовых автомобиля, а сам он даже смог отдохнуть за границей, несмотря на военное положение.Есть в этих историях деталь, которую представителям власти следует запомнить.Когда кажется, что все сойдет с рук и останется незамеченным, откуда-то появляются журналисты. И говорят правду. Правда о жизни "слуги" Торохтия после 24 февраля - в выпуске Вадима Коршенко.

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