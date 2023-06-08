Евротур во время войны, авто за 7 млн ​​и ложь депутата Богдана Торохтия

Богдан Торохтий — из тех нардепов, которые во время полномасштабной войны не перестают жить по полной. Его семья за это время обогатила 3 люксовых автомобиля, а сам он даже смог отдохнуть за границей, несмотря на военное положение.Есть в этих историях деталь, которую представителям власти следует запомнить.
Когда кажется, что все сойдет с рук и останется незамеченным, откуда-то появляются журналисты. И говорят правду. Правда о жизни "слуги" Торохтия после 24 февраля - в выпуске Вадима Коршенко.
Таймокды на видео
03:20 – голосование в интересах Ахметова
03:46 – новый Mercedes-Benz EQS 580, приобретенный во время полномасштабной войны
04:10 – реклама
05:54 – жена Торохтия Алина Левченко
06:50 – дорогие автомобили семьи
11:10 – как Торох пытался пересечь границу с Румынией
14:21 – отдых с женой в Болгарии летом 22-го
17:54 – новая должность жены в ГП “Антонов”
Краткое содержание
Брехня нардепа-слуги Торохтия: Бигус рассказывает о том, что народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Торохтий ездит за границу на отдых во время военного положения. Он и его новая жена уже поменяли три дорогих автомобиля после 24 февраля 2022 года.
Автомобиль стоимостью 7 миллионов: Торохтий приобрел новую машину за 7 миллионов гривен. Детали и модель автомобиля не указаны.
Деятельность Торохтия до депутатства: Перед тем, как стать депутатом, Торохтій занимался семейным бизнесом, автомобильным тюнингом, перепродажей автомобилей из-за границы и организацией мероприятий для автоклуба.
Бизнес в области безопасности: У Торохтия был бизнес в сфере комплексной безопасности, где он занимался установкой охранных систем. Однако он был владельцем этой компании недолго, около полутора лет.
Доходы и декларации: В начале своей депутатской карьеры Торохтий не выглядел богатым, и его официальные доходы не соответствовали декларированным суммам. Он объяснил это подарками от родственников и продажей автомобиля.