На курорте Хургада в Египте акула съела россиянина. Жуткое видео





A man was attacked by a shark on the coast of Hurghada in Egypt. The attack occurred near the beach of one of the hotels. The man died..#Egypt #Shark #Tragedy pic.twitter.com/YN4B32kqgP — Sasha White (@News1sasha) June 8, 2023

Пляжный сезон 2023 в египетской Хургаде омрачило страшное происшествие. Недалеко от пляжа Dream Beach появилась акула, которая напала на российских туристов, которые плавали в море. Одному из отдыхающих спастись не удалось.Трагедия произошла сегодня днем 8 июня 2023. Сначала отдыхающие не сразу поняли, что в прибрежные воды заплыла акула — спасатели приняли ее за дельфина. Когда же хищница напала на человека, все стало ясно.Крики несчастного слышал весь пляж, но даже спасатели уже ничем не могли помочь несчастному. Его девушка, которая была в роковой момент рядом, успела спастись и вылезти на берег, после у нее случилась истерика.В данный момент отдыхающие покинули пляж, а тех, кто остался, не пускает в воду береговая охрана. Спасатели следят за всей береговой линией и другими пляжами, чтобы инцидент не повторился.В соцсетях уже пишут, что плавник акулы видели около берега еще несколько дней назад, но никто не предпринял никаких попыток устранить хищника. Более того, некоторые тоже путали их с дельфинами.Генконсульство России в Хургаде срочно сделало объявление: "Вниманию российских граждан, находящихся в Хургаде! 8 июня в результате нападения акулы в районе “Dream Beach” (г. Хургада) погиб человек. В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.Напомним, летом 2022 года на пляже в Хургаде произошло несколько трагических случаев нападения акул на людей. Хищники растерзали двух женщин. Тогда в дело пришлось вмешаться местным властям, чтобы рассеять панику и сделать все для комфорта отдыхающих.