Тигровую акулу, которая съела россиянина, поместят в музей Хургады

Подробности инцидента с тигровой акулой в Египте, которая растерзала россиянина

"Когда я подплыл к человеку, вода была полна крови. Потом я увидел, что у него больше нет руки. А потом появилась акула. Я сразу понял, что его уже не спасти. В воде рядом была женщина. Она не двигалась, была в полном шоке. Я смог вытащить её из воды и доставить на берег, затем сразу же поплыл обратно к мужчине", - вспоминает спасатель Мохаммед.

"Сначала мы были уверены, что это сильно беременная самка, потому что живот животного был огромным. Позже, когда акулу разрезали, внутри обнаружили голову и руку", - рассказали газете рыбаки.

Из останков акулы, убившей россиянина в Хургаде, сделают чучело. Об этом сообщили в Институте морских наук и заповедников Красного моря. Чучело станет экспонатом в музее Хургады. Таксидермисты уже работают над его созданием.Тем временем останки россиянина уже передали для транспортировки в Россию.Туриста звали Владимир Попов, ему было 23 года, он пришел на пляж вместе со своим отцом и девушкой. "Всё произошло очень быстро, буквально за 20 секунд", - сообщил отец погибшего.Спасатели рассказали, что подплыли к Владимиру после того, как он стал звать на помощь. Но вытащить его не смогли.Акулу он больше не увидел - вся вода была в крови, в ней плавали откушенные части тела. После этого рыбаки выловили хищника.Напомним, в Украине после этой истории в соцсетях началась шуточная мем-кампания с "поддержкой" действий акулы. Однако против этого выступил бывший советник Банковой - Арестович.