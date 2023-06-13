Тигровую акулу, которая съела россиянина, поместят в музей Хургады

Из останков акулы, убившей россиянина в Хургаде, сделают чучело. Об этом сообщили в Институте морских наук и заповедников Красного моря. Чучело станет экспонатом в музее Хургады. Таксидермисты уже работают над его созданием.
Тем временем останки россиянина уже передали для транспортировки в Россию.
Туриста звали Владимир Попов, ему было 23 года, он пришел на пляж вместе со своим отцом и девушкой. "Всё произошло очень быстро, буквально за 20 секунд", - сообщил отец погибшего.
Спасатели рассказали, что подплыли к Владимиру после того, как он стал звать на помощь. Но вытащить его не смогли.
"Когда я подплыл к человеку, вода была полна крови. Потом я увидел, что у него больше нет руки. А потом появилась акула. Я сразу понял, что его уже не спасти. В воде рядом была женщина. Она не двигалась, была в полном шоке. Я смог вытащить её из воды и доставить на берег, затем сразу же поплыл обратно к мужчине", - вспоминает спасатель Мохаммед.
Акулу он больше не увидел - вся вода была в крови, в ней плавали откушенные части тела. После этого рыбаки выловили хищника.
"Сначала мы были уверены, что это сильно беременная самка, потому что живот животного был огромным. Позже, когда акулу разрезали, внутри обнаружили голову и руку", - рассказали газете рыбаки.
Напомним, в Украине после этой истории в соцсетях началась шуточная мем-кампания с "поддержкой" действий акулы. Однако против этого выступил бывший советник Банковой - Арестович.