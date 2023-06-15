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Дорога усеянная трупамии россиян и дома без крыш: журналисты впервые побывали в селах, возвращенных Украиной в ходе контрнаступления

Сегодня, 15:50:50 208 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дорога усеянная трупамии россиян и дома без крыш: журналисты впервые побывали в селах, возвращенных Украиной в ходе контрнаступления

Дорога в село Сторожевое усеяна трупами российских солдат и сгоревшей бронетехникой, дома стоят без крыш. Таким населенный пункт, возвращенный украинской армией в ходе начавшегося полторы недели назад контрнаступления, увидел корреспондент Reuters. Это одно из первых независимых подтверждений первых успехов Украины в ходе контрнаступления. Кроме Сторожевого, журналисты Reuters побывали в селе Нескучное.

О возвращении Сторожевого украинские власти сообщили 12 июня. Журналист Reuters побывал в селе 14 июня. Корреспондент не увидел мирное население, только дома без крыш и разбросанные по дороге тела погибших российских солдат. Некоторые тела лежали рядом с остовами сгоревшей военной техники. Эти «ужасные сцены свидетельствуют о жестоких боях», пишет агентство.

Убиты около 50 российских военных

По данным Украины, в Сторожевом были убиты около 50 российских военных, а четверо взяты в плен. Но, как пишет Reueters, независимо подтвердить эти данные не удалось.

А вторник Reuters опубликовал репортаж из Нескучного. В тот же день Украина официально подтвердила, что вернула село под свой контроль. Как пишет агентство, почти все дома в деревне, где жили несколько сот человек, повреждены. Журналист обнаружил на улице тела по меньше мере трех мертвых российских солдат.

В западной прессе также появились рассказы российских солдат, которые были взяты в плен во время контрнаступления. С несколькими из них поговорила газета The Wall Street Journal. Они свидетельствуют о низком боевом духе в войсках и страхе солдат перед новой военной техникой ВСУ.

Призывник из Владивостока сообщил WSJ, что он и его товарищи знали о готовящемся наступлении благодаря радиоперехватам. Во время атаки ВСУ с использованием американских бронеавтомобилей MaxxPro часть его сослуживцев бежали, один покончил с собой, другой пытался устроить провокацию во время сдачи в плен и был убит. А сам собеседник газеты с товарищем попал в плен. Бывший заключенный, воевавший в отряде «Шторм-Z», сообщил, что начальству приходилось отправлять военных в бой под страхом расстрелов заградотрядами.

За последние сутки, как сообщают проросийские военные Z-каналы «Рыбарь» и WarGonzo, существенных изменений линии фронта не произошло, продолжаются обстрелы, а практически все атаки ВСУ отбиты. Лишь в районе Клещеевки (в пригороде Бахмута) украинским силам удалось продвинуться после артударов, признает WarGonzo.

Контрнаступление на трех направлениях

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 14 июня сообщила, что украинские силы продолжают контрнаступление как минимум на трех направлениях. По ее словам, им удалось продвинуться от 200 до 500 метров на участках Бахмутского фронта и от 300 до 350 метров на Запорожском направлении. Где конкретно были достигнуты успехи, Маляр не сообщила.

Также Маляр прокомментировала заявления российских официальных лиц о больших украинских потерях. Она отметила, что во время войны ни одна из сторон не обнародует точные данные о своих потерях в целях безопасности. Но россияне на разных направлениях теряют в 5-8 раз больше людей, уточнила Маляр. 

Военный аналитик Роб Ли считает, что обе стороны выбрали тактику истощения сил противника. Для Украины главный риск такой тактики – потерять слишком много сил до того, как военные доберутся до основной линии обороны России.

Задействованы только 3 из 12 бригад

По данным аналитиков, на которых ссылается Reuters, Украина накопила для контрнаступления 12 бронетанковых бригад (обычно в каждой не менее 3500–4000 военных). Девять из них обучены и оснащены на Западе. Пока Украина задействовала в контрнаступлении только три из 12 бригад, сказал польский военный аналитик Конрад Музыка. То, как Украина их применяет, может свидетельствовать о том, что ВСУ нацелилась атаковать Токмак, который находится примерно в 25 км от линии фронта, считает аналитик.

С момента начала контрнаступления в начале июня украинская армия сумела существенно продвинуться по нескольким направлениям фронта, за неделю захватив, по данным Киева, 100 кв. км, в том числе семь населенных пунктов. В районе Времьевского выступа на Запорожском направлении фронта ВСУ сумели вернуть Сторожевое, Нескучное, Благодатное и Макаровку. Закрепиться не удается пока в последнем – поселок переходит из рук в руки, по данным пророссийских каналов.
 
Тэги: война в Украине, контрнаступление
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