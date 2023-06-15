Дорога усеянная трупамии россиян и дома без крыш: журналисты впервые побывали в селах, возвращенных Украиной в ходе контрнаступления

Дорога в село Сторожевое усеяна трупами российских солдат и сгоревшей бронетехникой, дома стоят без крыш. Таким населенный пункт, возвращенный украинской армией в ходе начавшегося полторы недели назад контрнаступления, увидел корреспондент Reuters. Это одно из первых независимых подтверждений первых успехов Украины в ходе контрнаступления. Кроме Сторожевого, журналисты Reuters побывали в селе Нескучное.
О возвращении Сторожевого украинские власти сообщили 12 июня. Журналист Reuters побывал
в селе 14 июня. Корреспондент не увидел мирное население, только дома без крыш и разбросанные по дороге тела погибших российских солдат. Некоторые тела лежали рядом с остовами сгоревшей военной техники. Эти «ужасные сцены свидетельствуют о жестоких боях», пишет агентство.
Убиты около 50 российских военных
По данным Украины, в Сторожевом были убиты около 50 российских военных, а четверо взяты в плен. Но, как пишет Reueters, независимо подтвердить эти данные не удалось.
А вторник Reuters опубликовал
репортаж из Нескучного. В тот же день Украина официально подтвердила, что вернула село под свой контроль. Как пишет агентство, почти все дома в деревне, где жили несколько сот человек, повреждены. Журналист обнаружил на улице тела по меньше мере трех мертвых российских солдат.
В западной прессе также появились рассказы российских солдат, которые были взяты в плен во время контрнаступления. С несколькими из них поговорила газета The Wall Street Journal. Они свидетельствуют о низком боевом духе в войсках и страхе солдат перед новой военной техникой ВСУ.
Призывник из Владивостока сообщил WSJ, что он и его товарищи знали о готовящемся наступлении благодаря радиоперехватам. Во время атаки ВСУ с использованием американских бронеавтомобилей MaxxPro часть его сослуживцев бежали, один покончил с собой, другой пытался устроить провокацию во время сдачи в плен и был убит. А сам собеседник газеты с товарищем попал в плен. Бывший заключенный, воевавший в отряде «Шторм-Z», сообщил, что начальству приходилось отправлять военных в бой под страхом расстрелов заградотрядами.
За последние сутки, как сообщают проросийские военные Z-каналы «Рыбарь» и WarGonzo, существенных изменений линии фронта не произошло, продолжаются обстрелы, а практически все атаки ВСУ отбиты. Лишь в районе Клещеевки (в пригороде Бахмута) украинским силам удалось продвинуться после артударов, признает WarGonzo.
Контрнаступление на трех направлениях
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 14 июня сообщила
, что украинские силы продолжают контрнаступление как минимум на трех направлениях. По ее словам, им удалось продвинуться от 200 до 500 метров на участках Бахмутского фронта и от 300 до 350 метров на Запорожском направлении. Где конкретно были достигнуты успехи, Маляр не сообщила.
Также Маляр прокомментировала заявления российских официальных лиц о больших украинских потерях. Она отметила, что во время войны ни одна из сторон не обнародует точные данные о своих потерях в целях безопасности. Но россияне на разных направлениях теряют в 5-8 раз больше людей, уточнила Маляр.
Военный аналитик Роб Ли считает, что обе стороны выбрали тактику истощения сил противника. Для Украины главный риск такой тактики – потерять слишком много сил до того, как военные доберутся до основной линии обороны России.
Задействованы только 3 из 12 бригад
По данным аналитиков, на которых ссылается Reuters, Украина накопила для контрнаступления 12 бронетанковых бригад (обычно в каждой не менее 3500–4000 военных). Девять из них обучены и оснащены на Западе. Пока Украина задействовала в контрнаступлении только три из 12 бригад, сказал польский военный аналитик Конрад Музыка. То, как Украина их применяет, может свидетельствовать о том, что ВСУ нацелилась атаковать Токмак, который находится примерно в 25 км от линии фронта, считает аналитик.
С момента начала контрнаступления в начале июня украинская армия сумела существенно продвинуться по нескольким направлениям фронта, за неделю захватив, по данным Киева, 100 кв. км, в том числе семь населенных пунктов. В районе Времьевского выступа на Запорожском направлении фронта ВСУ сумели вернуть Сторожевое, Нескучное, Благодатное и Макаровку. Закрепиться не удается пока в последнем – поселок переходит из рук в руки, по данным пророссийских каналов.