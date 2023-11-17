Когда может закончиться война в Украине: полковники ВСУ назвали все возможные сценарии

Эта фаза полномасштабной войны в Украине, по словам экспертов, может продолжаться еще не менее полутора лет. Однако последующая война с Россией неизбежна, если не сложатся несколько факторов. Деоккупировать Крым реально уже в ближайшее время, имея необходимое вооружение и технику. Однако, вернуть Донбасс на сегодняшний день чуть ли не невозможно с военной точки зрения.

Какие могут быть пути окончания войны и сколько еще она продлится, в комментарии рассказали военный аналитик, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник и полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

По словам Петра Черника, чтобы прогнозировать пути окончания войны в Украине, нужно посмотреть гораздо шире, чем на продолжающуюся войну. Без Украины Россия исторически невозможна как сверхдержава.

“Российская государственность в том виде, в каком она есть начиная с Ивана Грозного носит имперский характер. И вообще восхождение сначала царской империи, а затем большевистской империи началось с поглощения Украины. Грустный 1654 год – Переяславская рада. Это есть тем фундаментом их создания в части сверхдержавности. Ключевой момент: без Украины Россия невозможна как сверхдержава. А другого образа мышления не только в политическом, но и в обычном, гибком общенациональном у них нет. Просто нет и все”, — рассказал Петр Черник.

Должно сложиться пять факторов

По его словам, чтобы навсегда решить эту проблему необходимо, чтобы сложились пять фундаментальных принципов. Иначе вопрос последующей российско-украинской войны — это только вопрос времени.

"Российская Федерация должна распасться на 25-30 государств. У них должны забрать ядерное оружие. Их должны отсечь от нефти, газа, Сибири, потому что это дешевые ресурсы, которые им дурманят голову. Украина должна обязательно вступить в НАТО. То, что останется на территории Московской республики, как они ее условно назвали, образца 1471 года. Почему этот год — это еще без Новгорода Великого, до его присоединения. Это последние картографические очертания Московского княжества", — говорит Петр Черник.

Кроме того, три поколения, а это по меньшей мере 60, а то и 80 лет, необходимо проводить идеологическую очистку, считает военный аналитик. На территориях, где проживают "исконно русские". Так же, как это происходила нацистская Германия после Второй мировой войны.

Война в Украине / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Иначе новая война неизбежна

"Интересный исторический факт, когда американцы пришли в западную часть, которую они взяли под контроль, пришли к выводу, что население от нацизма нужно лечить и провели очень обширное многолетнее социологическое исследование. Оказалось, что подростки 12-16 лет, не говоря уже о старшем поколении, не подлежат перевоспитанию нацизма. Чтобы мы понимали, почему так долго эта вся санация продлится. Это пять базовых принципов. Если это не решается, за исключением вступления в НАТО, то вопрос следующей российско-украинской войны — только вопрос времени”, — рассказал Петр Черник.

В какой фазе и при каких обстоятельствах эта война закончится неизвестно, говорит военный аналитик. По его мнению, самый вероятный сценарий — это сжатие к линии старого разграничения и выход на условный новый "Минск-4" или тому подобное. Условно точку отсчета можно взять 24 февраля 2022 года.

Как вернуть Донбасс

“Как военной силой пробивать Донбасс — я не понимаю. Это невозможно с военной точки зрения. Если россияне сохраняют устойчивость управления, у них сохраняется человеческий ресурс, а он еще достаточно велик. Донбасс ни в первой, ни во второй мировой войне никто штурмом не брал. Я приведу конкретный пример. Крохотная Авдеевка, они ее пройти не могут. Если они с людьми не считаются, а мы своими людьми считаемся. Если они не могут пройти, потому что очень хорошо с нашей стороны укреплено, то с их стороны такая же ситуация. А Донецк существенно кратно больше Авдеевки”, — говорит Петр Черник.

По его словам, как проходить этот "бетон" не положив 200 тысяч человек или не применяя тяжелые "бетобойные" бомбы — неизвестно. В США есть бомба GBU-57, весящая шесть тонн. Или GBU-43, которая весит 13 тонн.

“Но они сбрасываются с тяжелых бомбардировщиков, например B-52 или B-2 Spirit. Это уже Америка должна напрямую вступить в войну. Я себе этого не представляю", — рассказал Петр Черник.

Как вернуть Крым

Вернуть Крым гораздо легче, чем Донбасс, говорит военный аналитик. Ведь это полуостров — 250 километров с севера на юг, и чуть больше 360 километров с востока на запад.

“Большое количество авиации, скажем F-16, машин 120. Добавляем большое количество дальнобойных ракет, таких AGM-158 JASSM. Есть такая ракета, которая наносит удары до пяти тысяч километров. И выбивать там все, что можно выбить. В первую очередь — уничтожить Крымский мост, потому что 90% всего, что завозится в Крым, завозится по железной дороге. Потопить все большие десантные корабли — это возможно. Ничего нового они завезти не могут. Турки закрыли Босфор и Дарданелла. Все потопили, что можно потопить, мост под воду, закрываем небо над полуостровом, чтобы самолеты не могли летать — это возможно, есть к этой авиации дальнобойные ракеты. То есть сбивать Ту-76, Ан-24 и так далее. Несколько месяцев такой работы", — рассказал Петр Черник.

С Донбассом ситуация другая, потому что там суша, говорит военный аналитик. Этой сушей можно бесконечно что-то возить. К примеру, грузовиками под прикрытием ночи. Однако грузовик не поедет по дну Черного моря.

"Мы сейчас в очень сложной точке. В теории систем это называется точка бифуркации. Старая система уже не работает, а новая еще не заработает. Я составлял множество вариантов в голове, как бы должно было быть. Это самый вероятный, который я вижу. Реальность обязательно будет отличаться от того, что мы сейчас анализируем. Львовский историк Ярослав Грицак, которого я очень уважаю, говорит: "Будущее имеет свойство немедленно меняться, если ты в него заглянешь". Вот и все. Закончится ли война — сто процентов. Самые длинные войны в мире закончились. Вопрос, кто будет победителем, а кто будет побежден", — говорит Петр Черник.

Война в Украине / Фото: Associated Press

Покоя может не быть несколько десятилетий

Он подчеркнул, что фундаментальная проблема с Россией решается только тогда, когда сложаться пять вышеперечисленных факторов. Проблема удлиняется на несколько десятилетий, если Украина вступает в НАТО.

“Пока не примут решение делить Россию, у нас не будет покоя. Россияне, как они выглядят сейчас в своем общественном мышлении, никогда не смирятся с существованием независимой, демократической, преуспевающей Украины. Это просто невозможно. Они не примут свое непрестижное происхождение от татаро-монгольской орды. "Киев мать городов русских, сердце Руси бьется в Киеве". Они не могут отказаться от этой общественной установки, цементирующей их государственность как таковую", — говорит Петр Черник.

Когда закончится эта фаза войны, нельзя спрогнозировать, рассказал военный аналитик. Ведь ставки очень высоки: это не просто российско-украинская война, это еще война мировых тираний, по мировой демократии.

Кому выгодно заморозить войну

“От того, как все закончится, очень многое зависит в мире. Китайцам выгодно заморозить линию так, как она сейчас есть. Если такая заморозка происходит и американцы это принимают, то это означает, что можно штурмовать Тайвань. Почему нет? Мы находимся в уникальном историческом процессе, вопросов больше, чем ответов. Самое страшное, что сделали московиты — они перечеркнули ялтинскую систему международных отношений. Ни одна мировая система от ООН до ОБСЕ нерабочая, ничего не работает, все мертвые структуры. Разрушили абсолютно все 10 принципов международного права, которые были до удара по Крыму", — рассказал Петр Черник.

Кроме того, по словам военного аналитика, самый главный гегемон — Америка сама переживает самый тяжелый вызов со времен гражданской войны со времен гражданской войны.

"Поэтому я не знаю, как и когда закончится война, и никто этого не знает. Это все обще аналитическое гадание на кофейной гуще. Еще обязательна такая вещь, как его величество случай. Наполеон Бонапарт сказал, что случай — единственный властитель вселенной. Обязательно что-нибудь произойдет таким образом, что мы сейчас предсказать не можем. "Черный лебедь" к россиянам обязательно прилетит, это неизбежность. Вопрос, как оформится все это поражение. На него ответа никто не даст”, — говорит Петр Черник.

Война может продолжаться до 2025 года

Роман Свитан считает, что путь завершения войны в Украине единственный — полный разгром российской армии, уничтожение всего ее состава на нашей территории. По его словам, им нужно не дать выйти в РФ, а это значит, что "серьезные" боевые действия продлятся еще год-полтора, до вступления Украины в НАТО в 2025 году.

“Приблизительно к осени следующего года мы можем разгромить российскую армию после того, как получим достаточное количество самолетов и ракет. Выйти на государственную границу. А там прикроемся натовским ядерным зонтиком. И еще лет 10, пока Россия будет разваливаться, враг будет однозначно создавать пограничные конфликты. Там придется удерживать армию. Война будет развернута на тысячи километров государственной границы. Когда Россия развалится, будем заключать договоренности с образующимися республиками. Приблизительно такой сценарий. Он один единственный. Любой другой не завершит войну”, — считает Роман Свитан.

По его словам, завершение войны — это только возвращение государственных границ.

“У нас нет ничего, кроме государственной границы, мы не должны ничем апеллировать. Военные по другому не могут. Любой военнослужащий присягает народу Украины сохранить территориальную целостность и суверенитет государства. А территориальная целостность забита в Конституции — территории границ 1991 года”, — рассказал Роман Свитан.

Победа над российской армией возможна уже осенью следующего года, считает Роман Свитан. В частности, благодаря тому, что Украина “вплетена” в избирательную кампанию США.

"Белый дом сейчас заинтересован именно в таком развитии событий. Поэтому мы с их парадигмой будем сверять часы и таким образом ее выполнять", — говорит Роман Свитан.

Механизм освобождения территорий

Крым вернуть Украине в несколько раз легче Донбасса, говорит военный эксперт. По его словам, полуостров — это уже готовый "географический котел", необходимо только уничтожить Керченский мост. Однако и на Донбассе существует механизм для освобождения территорий, говорит Роман Свитан.

"Все будет зависеть от количества сил, средств и техники, которую нам будут передавать. С помощью воздушной операции, а затем наземной его можно отсечь по Северскому Донцу и Дону от России. Как раз отрезать поставки военной техники. И дальше будет проще. Это такой маневр из реальных. Он однозначно тяжелый, нужны дальнобойные ракеты, чтобы работать на таких рубежах. Этот вариант самый легкий из всех остальных, фронтально заходить очень тяжело. Донбасс — это старые горы. Нам нужно обойти весь этот кряж с востока по рекам, а дальше уже зачистить территорию", — считает Роман Свитан.



Карина Бондаренко редактор сайту ТСН