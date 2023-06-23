Вероятная авария на ЗАЭС: куда пойдет радиационное облако, какой будет зона отчуждения и что делать в случае ЧС

Днем 22 июня украинский президент со ссылкой на разведку и СБУ сообщил, что Россия готовится взорвать Запорожскую АЭС. Днем ранее о заминировании АЭС, а именно – ставка-охладителя станции, говорил руководитель ГУР Кирилл Буданов. Если на ЗАЭС произойдет авария, это коснется примерно 1 миллиарда человек и 40 стран.

Куда пойдет радиационное облако, какие страны в зоне риска и что делать при аварии на ЗАЭС.

МАГАТЭ – о ядерной опасности на ЗАЭС

Что говорит "Энергоатом" о ситуации на АЭС

Какова будет зона отчуждения

Количество жертв и какие украинские города — в зоне риска

Какова будет зона отчуждения в случае аварии на ЗАЭС (инфографика) / Фото: Факты

Авария коснется 40 стран

КАКИЕ РЕГИОНЫ И СТРАНЫ НАКРОЕТ РАДИАЦИОННОЕ ОБЛАКО В СЛУЧАЕ АВАРИИ НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС

Что делать при аварии на Запорожской АЭС

Согласно свежему отчету МАГАТЭ, ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции чрезвычайно хрупкая. Кроме того, что станция борется с проблемой, связанной с потерей воды из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, все более напряженной становится военная ситуация."Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом, а также добавила серьезных трудностей для этой обширной атомной электростанции. Теперь, как никогда, все стороны должны полностью придерживаться основных принципов МАГАТЭ, направленных на предотвращение ядерной аварии ", — сказал генеральный директор Гросси."Дополнительно к потенциальным опасностям, с которыми сталкивается станция, ЗАЭС остается зависимым от одной действующей линии электропередачи 750 киловольт (кВ) для внешней электроэнергии, необходимой ей для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности. Также ЗАЭС продолжает испытывать нехватку резервного питания на случай повторного исчезновение магистральной линии 750 кВ – как это неоднократно случалось с начала военного конфликта – поскольку последняя линия 330 кВ была отключена почти четыре месяца назад", — говорится в отчете.В ходе визита генеральный директор МАГАТЭ Гросси посетил открытую распределительную станцию 330 кВ и увидел значительные повреждения.По данным "Энергоатома", по состоянию на 22 июня уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС – стабилен. Ситуация на электростанции остается контролируемой."По состоянию на 11:00 22 июня фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,61 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции. Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, — на уровне 11 ,15 м. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища", — говорится в сообщении.В августе 2022 года в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения проинформировали , что последствия аварии на ЗАЭС могут быть в десять раз мощнее, чем в 1986-м на ЧАЭС. Зона отчуждения будет составлять до 30 тыс. км² (как 10 Чернобыльских зон отчуждения). Там невозможно будет ни жить, ни вести хозяйство в последующие 100 тыс. лет. Придется переселить 2 млн человек. Украину покроет выброс радиоактивного цезия в опасном для всего живого грунтах и водоемах количестве. Радиоактивные вещества в зависимости от погоды полетят либо в Европу, либо в Беларусь и Россию.В 50-километровую зону отчуждения входят следующие населенные пункты Запорожской области: Каменка-Днепровская, Кушугум, Малокатериновка, Балабино, Балки, Васильевка, Большая и Малая Белозерки, Днепрорудное, Михайловка. А также населенные пункты Днепропетровской области – Никополь, Марганец, Покровское, Красногригорьевка, Грушевка, Томаковка, Покров.Лала Тарапакина, советница министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, сообщала, что количество ликвидаторов может составить от 1 млн человек, а погибших – десятки тысяч. Также на долгие десятилетия будет загрязнена река Днепр. Кроме того, а вария может повлечь за собой выброс радиоактивного цезия-137 в количествах, опасных для здоровья людей, обоснований, водой.По ее предположениям, в случае аварии на ЗАЭС нужно будет немедленно отселить людей из Мелитополя, Энергодара, Запорожья, Никополя и Кривого Рога. В относительно непораженной зоне останутся только Ужгород, Львов и часть Волынской области. Впрочем, степень заражения территорий Украины и Европы, России и Белоруссии будет зависеть от направления ветра.В комментарии для ТСН.ua эксперт, бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков рассказал, что по его расчетам, если на ЗАЭС произойдет авария, это коснется примерно 1 миллиарда человек и 40 стран.В начале сентября 2022 года ученые Укридрометцентра смоделировали условный взрыв на Запорожской АЭС. Проследив, куда в тот момент дул ветер, ученые дали нелестный прогноз. Да, сразу радиация затронула бы юг Украины, а именно Херсонщину и Запорожье. Затем она охватила бы всю территорию Крыма, а дальше через Черное море двигалась бы юго-западной территорией планеты. Радиация затронула бы не менее пяти стран: Турцию, Грецию, Болгарию, Молдову и Румынию.

Эксперт по прогнозированию распространения радиоактивных аэрозолей в воздухе и член бригады радиационного мониторинга Захар Иванов рассказал пошаговую инструкцию, что делать при выбросе радиационного облака. Если произойдет авария на АЭС, алгоритм действий таков:

прислушаться к официальным сообщениям,

перейти к укрытию,

позаботиться о бутилированной воде,

завернуть продукты питания в герметичные пакеты,

взять маску и респиратор,

иметь легко помыть одежду (плащ, резиновые сапоги).



Эксперт рекомендует каждому защититься на определенный период времени на местах, где они находятся, а затем будет известна информация о том, где лучше находиться и как лучше двигаться. Тогда можно соединиться со своими семьями и двигаться и смотреть, что делать дальше. Лучше быть в укрытии и ждать официальных сообщений.



Основные принципы защиты от облучения: