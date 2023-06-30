В Кривом Роге после пластической операции умерла 22-летняя Алина Мухина. Родственники обвиняют хирурга

В Кривом Роге в городской клинической больнице №2 скончалась 22-летняя Алина Мухина после операции по увеличению груди. Операцию проводил хирург Яков Яковиди.



Родственники умершей обвиняют его в смерти девушки, сам врач свою вину отрицает. Он считает, что не допустил никаких нарушений. Тем временем полиция открыла уголовное производство.



Сестра погибшей, Дарья Мухина, рассказала сайту, что Алина выбрала пластического хирурга по совету подруги, которая делала у него такую же операцию.



"Она настроилась, давно хотела эту операцию... Хотела быть красивой", — говорит женщина.

Алина Мухина / Фото: akyla.9999

Операция стоила три тысячи евро

Прооперировали Алину 13 июня. Маммопластика стоила три тысячи евро. По словам сестры умершей, хирург работает в двух клиниках: городской "тысячке", как называют ее местные, и частной.

“Если делаешь грудь в “тысячке”, это стоит 3 000 евро. Если у "М*******" — 3 200 евро. Ему (хирургу – Ред.) задавали вопрос, какую клинику лучше выбрать. Он говорит, что разница только в стенах. Частная и городская клиника. Говорил, что сама аппаратура лучше в "тысячке", они и согласились быть там", – рассказала Дарья Мухина.

Она утверждает, что за операцию врачу заплатили наличными в валюте. Хирург, по словам сестры умершей, сказал, что занимается "благотворительностью". В 3 000 евро якобы входила только стоимость имплантов.

“Как говорит он, занимается благотворительностью. Эту цену, которую мы платим, это цена самих имплантов. А он уже, что в дальнейшем делает, это все благотворительность", – говорит Дарья Мухина.

Девушка жаловалась на боль

Сестра рассказывает, что Алину выписали домой на следующий день после операции. Ей было тяжело, но подруги успокаивали – после третьего дня состояние улучшается. Врач также по телефону заверил, что волноваться сейчас не стоит, утверждает женщина.

“В субботу я лично с ней виделась. Она пила кучу таблеток, которые он выписал. И девушка молодая, активная, едва ходит, едва двигается, у нее болят груди. Она ему говорила, что у нее болит левая грудь. Она ее вообще не ощущала. И со стороны, она мне показывала, она у нее болела. Потом она дала мне потрогать. Во первых, она была очень горячая, и я чувствовала будто что-то внутри есть. Если в другой я касалась ничего не было, то здесь началось как новообразование”, – говорит Дарья Мухина.

Алина Мухина / Фото: Дарья Мухина

В больнице уже не могла ходить

Тогда, по словам сестры умершей, Алина снова связалась с хирургом и в субботу, 17 июня, поехала в больницу. Мама присутствовала и настаивала на УЗИ дочери, утверждает Дарья Мухина, но врач сказал приехать в понедельник.

“В больнице она едва доходит до входа сама. Он (Яков Яковиди – Ред.) уже пошел за каталкой, завозил ее в палату”, – утверждает сестра.



По ее словам, врач сообщил маме, что сделает Алине дренаж – небольшой разрез, чтобы выводить жидкость. Но девушке провели еще одну операцию под общим наркозом.

“Достает имплант, промывает и снова вставляет. И говорит это маме уже по факту", – говорит Дарья Мухина.

На следующий день врач вызвал заведующую отделением, а она – реаниматолога, рассказывает Дарья Мухина. Девушку сразу перевели в реанимацию.

"Там ей делают все анализы, у нее очень низкое давление. Начали отказывать органы. Печень не работала, почки, лёгкие, тахикардия началась. И они решают ее ввести в медикаментозный сон, чтобы остановить этот процесс ухудшения”, – говорит сестра.

Алине провели уже третью операцию – удалили импланты, но было поздно, утверждает Дарья Мухина. Алина скончалась вечером 22 июня.

Родственники обвиняют хирурга

Сестра Алины утверждает, что перед операцией девушка сдавала все анализы и была здорова, противопоказаний к вмешательству не было. По ее словам, в предварительном заключении судебно-медицинского эксперта говорится, что смерть наступила из-за отравления организма медицинскими препаратами. Впрочем, говорит, что стоит дождаться результатов анализов, которые будут готовы через несколько недель.

“Я считаю, что у нее было заражение крови, это дало осложнение органам, сепсис. Остановить процесс уже не могли. У нее во время вскрытия не было печени. У 22-летней девочки, которая сдавала все анализы, вообще не было печени. Как это может быть?” – говорит Дарья Мухина.

Отец погибшей написал заявление в полицию, правоохранители открыли уголовное производство.

Что говорят в больнице В Криворожской городской клинической больнице №2 ответили, что сейчас идет расследование, открыто уголовное производство, поэтому комментировать журналистам они ничего не могут.

Хирург считает, что его вины нет

Хирург Яков Яковиди, проводившей Алине Мухиной операцию, считает, что его вины в смерти девушки нет. Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Врач объяснил, что не может рассказывать деталей из-за врачебной тайны, кроме того, продолжается следствие. Он отметил, что не видел результатов судебно-медицинской экспертизы, она продолжается.

"Я считаю, что при оказании медицинской помощи я не допустил никаких нарушений. Есть вопросы врачебной тайны, есть вопросы следствия. Сейчас некорректно комментировать данную ситуацию до окончания досудебного следствия. У меня нет результатов судебно-медицинской экспертизы. Причины смерти я вам сказать не могу. Досудебное следствие сейчас идет, судебно-медицинская экспертиза тоже не закончена. Она предварительная есть, насколько я знаю, я ее не видел. Мое мнение, что там нет моей вины, но возможно… как следствие, для этого идет”, – прокомментировал Яков Яковиди.

Он подтвердил, что работает в городской и частной клиниках. По его словам, он оперирует раненых, проводит пластические и общехирургические операции. На сайте Яковиди говорится, что у него есть опыт работы хирургом более 10 лет и он является членом ассоциации пластических хирургов Украины.

По словам Яковиди, перед операцией Алина Мухина подписывала согласие на операцию и лечение – стандартную форму Министерства здравоохранения. Впрочем, сестра умершей утверждает, что у родственников на руках нет этих документов.

На вопрос по поводу оплаты операции наличными в валюте хирург ответил, что "была проплата за импланты и все, чеки все есть".

"Сейчас комментировать и с профессиональной точки зрения и с судебной точки зрения, как я могу", — добавил Яков Яковиди.

Досудебное следствие по делу продолжается.