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4 липня - День поліції України: сильні та щирі привітання захисникам

Сегодня, 10:27:01 243 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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4 липня - День поліції України: сильні та щирі привітання захисникам

Сьогодні, 4 липня, в Україні відзначають День Національної поліції. У цей непростий для країни час саме поліціанти є першою ланкою в охороні правопорядку, забезпечують безпеку українців і протидіють злочинності.

Пропонуємо добірку сильних та щирих привітань на День поліції у прозі, СМС, віршах та листівках. Не забудьте привітати своїх рідних, друзів та знайомих, які мають відношення до цієї діяльності.

День поліції України 2023 — сильні привітання у прозі та коротких СМС

Дорогий наш правоохоронцю! Твоїми силами досягається безпека громадян нашої країни. Нехай трудові будні будуть спокійними, а в сім'ї панує мир і любов.

***

Вітаю з Днем поліції в Україні та від душі хочу побажати завжди мати заряд бадьорості й сил, постійно опинятися в потрібному місці та в потрібний час, ніколи не забрідати в глухий кут справи, кожен раз доводити свій професіоналізм і відвагу, міцно берегти своє щастя і вірити в свою удачу.

***

Доблесного українського поліцейського поспішаємо привітати з професійним святом та побажати нових досягнень у роботі та просування службовими сходами.

***

Вітаю з Днем Національної поліції України та бажаю впевнено крокувати за зіркою успіху та вдачі, ніколи не зупинятися на шляху до перемоги у будь-якій справі.

***

Вітаю з Днем Національної Поліції  України та бажаю міцного здоров’я, впевнених сил, мужності серця, рішучості та вдачі. Бажаю з кожним днем зростати у своїй кар’єрі, завжди знаходити вірний шлях до перемоги, щастя та добробуту.

***

Вітаю з днем поліції в Україні! Бажаю, щоб служба була легкою, зірки на погонах помножувалися, а усі бандити були знайдені та нікому ніколи не погрожувала небезпека!

***

Вітаю з Днем поліції в Україні. А побажати хочу неймовірних сил і відваги, терпіння і бадьорого здоров'я, процвітаючої діяльності та вдалої боротьби зі злочинцями й порушниками, сімейного щастя і добробуту.

***

У День поліції  я вітаю тебе і бажаю рости професійно, йти на підвищення і бути розумним як Шерлок Холмс! 

***

Той, хто обирає професію поліцейського, безсумнівно, хоче зробити наш світ кращим. Принести в життя своїх рідних і сусідів безпеку, а також справедливо розв'язувати їх проблеми! Вітаємо вас з Днем поліції України!

***

Вітаю з Днем національної поліції України! Успіхів, впевненості у роботі, виваженості, мужності, успіхів у всіх задумах і починаннях. Тож прийміть вітання та похвалу за вірну службу, а також побажання простого, чистого людського щастя!

***

З Днем поліції України! Бажаю впевнено долати будь-які сумніви та страхи, володіти неймовірною кмітливістю та спритністю, завжди знаходити те, що треба, ніколи не втрачати того, що важливе. І нехай кар’єрна драбина веде тільки до успіху та до зірок слави!

 

День поліції України 2023 — сильні привітання у прозі та коротких СМС
Українські військові. Фото: mvs.gov.ua

Щирі привітання з Днем Національної поліції у віршах українською мовою

Щоб зарплата — як в магната,
Щоб любові — повна хата,
Щоби в праці — як по нотах,
Щастя, щоб — як меду в сотах,
Щоб зручно в амуніції!
Вітаю з Днем поліції!

***

Вся країна вас вітає
І на вас дітей рівняє.
Тож нехай у кожну мить
Янгол тіло боронить.
Від хвороб, застуд незваних,
Від ворожих куль нежданих,
Від лихих, нещирих друзів
І начальника не в дусі.
Свято тих, хто в Україні
Спокій зберігає нині.
С Днем поліції вітаю,
Щастя і добра бажаю!

***

Вітаємо зі святом професійним,
Бажаємо вам щастя та добра.
Нехай друга плече буде надійним,
А ваша хата — сповнена тепла.

***

Нехай на плечі всядуться погони — 
Відверто побажаю я тобі.
І з ворогом не буде перегонів,
Щоб службу свою впевнено нести,
Щоб небезпеки не було і духу,
Нових було багато перемог,
Щоби удача простягала руку,
Вітаєм, хлопці, бережи вас Бог!

***

У цей святковий для вас день,
Прийміть від нас гору пісень,
І побажань прийміть не мало,
Щоб жили ви завжди всі вдало.
Щоб злочинців стало менше,
Ловить бандитів стало легше,
Крадіжок в світі, щоб не стало,
Жорстоких вбивств, щоб було мало!
З днем поліції вітаєм,
Любові й щастя вам бажаєм.
Хай квітне в серці доброта,
Та обминає вас журба!

***

З Днем поліції вітаю
Поліцейських України,
Вам бажаю я відваги,
Честі, мужності та сили.
Побажаю вам удачі
Я в нелегкій, ратній справі,
Щоб злочинці, бандити
Голови піднять не сміли.
Я бажаю, щоб кожен
Поважав і шанував закони,
А вам, нашим поліцейським,
Зорепаду на погони.

***

З Днем поліції вітаю
Поліцейських України,
Вам бажаю я відваги,
Честі, мужності та сили.
 

День поліції України 4 липня — привітання в оригінальних листівках 

Привітання з Днем поліції України у листівках 2023
Привітання з Днем поліції. Фото: Новини.LIVE
Листівки до Дня поліції України
Привітання з Днем поліції. Фото: Новини.LIVE
Оригінальні листівки до Дня поліції України
Привітання з Днем поліції. Фото: Новини.LIVE
Привітання з професійним святом - День Національної поліції України
Привітання з Днем поліції. Фото: Новини.LIVE
Як привітати з Днем Національної поліції України: красиві листівки
Привітання з Днем поліції. Фото: Новини.LIVE
Щирі привітання з Днем Національної поліції
Привітання з Днем поліції. Фото: ТСН.ua
День поліції України 4 липня — привітання
Привітання з Днем поліції. Фото: ТСН.ua
Вітання з Днем поліції України – душевні листівки
Привітання з Днем поліції. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua
День Нацполіції України 2023: листівки
Привітання з Днем поліції. Фото: google.com

Відеопривітання з Днем поліції України 4 липня 

Тэги: полиция, праздники, 4 июля
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