4 липня - День поліції України: сильні та щирі привітання захисникам

Сьогодні, 4 липня, в Україні відзначають День Національної поліції. У цей непростий для країни час саме поліціанти є першою ланкою в охороні правопорядку, забезпечують безпеку українців і протидіють злочинності.

Пропонуємо добірку сильних та щирих привітань на День поліції у прозі, СМС, віршах та листівках. Не забудьте привітати своїх рідних, друзів та знайомих, які мають відношення до цієї діяльності.

День поліції України 2023 — сильні привітання у прозі та коротких СМС

Дорогий наш правоохоронцю! Твоїми силами досягається безпека громадян нашої країни. Нехай трудові будні будуть спокійними, а в сім'ї панує мир і любов.

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Вітаю з Днем поліції в Україні та від душі хочу побажати завжди мати заряд бадьорості й сил, постійно опинятися в потрібному місці та в потрібний час, ніколи не забрідати в глухий кут справи, кожен раз доводити свій професіоналізм і відвагу, міцно берегти своє щастя і вірити в свою удачу.

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Доблесного українського поліцейського поспішаємо привітати з професійним святом та побажати нових досягнень у роботі та просування службовими сходами.

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Вітаю з Днем Національної поліції України та бажаю впевнено крокувати за зіркою успіху та вдачі, ніколи не зупинятися на шляху до перемоги у будь-якій справі.

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Вітаю з Днем Національної Поліції України та бажаю міцного здоров’я, впевнених сил, мужності серця, рішучості та вдачі. Бажаю з кожним днем зростати у своїй кар’єрі, завжди знаходити вірний шлях до перемоги, щастя та добробуту.

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Вітаю з днем поліції в Україні! Бажаю, щоб служба була легкою, зірки на погонах помножувалися, а усі бандити були знайдені та нікому ніколи не погрожувала небезпека!

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Вітаю з Днем поліції в Україні. А побажати хочу неймовірних сил і відваги, терпіння і бадьорого здоров'я, процвітаючої діяльності та вдалої боротьби зі злочинцями й порушниками, сімейного щастя і добробуту.

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У День поліції я вітаю тебе і бажаю рости професійно, йти на підвищення і бути розумним як Шерлок Холмс!

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Той, хто обирає професію поліцейського, безсумнівно, хоче зробити наш світ кращим. Принести в життя своїх рідних і сусідів безпеку, а також справедливо розв'язувати їх проблеми! Вітаємо вас з Днем поліції України!

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Вітаю з Днем національної поліції України! Успіхів, впевненості у роботі, виваженості, мужності, успіхів у всіх задумах і починаннях. Тож прийміть вітання та похвалу за вірну службу, а також побажання простого, чистого людського щастя!

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З Днем поліції України! Бажаю впевнено долати будь-які сумніви та страхи, володіти неймовірною кмітливістю та спритністю, завжди знаходити те, що треба, ніколи не втрачати того, що важливе. І нехай кар’єрна драбина веде тільки до успіху та до зірок слави!

Українські військові. Фото: mvs.gov.ua

Щирі привітання з Днем Національної поліції у віршах українською мовою

Щоб зарплата — як в магната,

Щоб любові — повна хата,

Щоби в праці — як по нотах,

Щастя, щоб — як меду в сотах,

Щоб зручно в амуніції!

Вітаю з Днем поліції!

***

Вся країна вас вітає

І на вас дітей рівняє.

Тож нехай у кожну мить

Янгол тіло боронить.

Від хвороб, застуд незваних,

Від ворожих куль нежданих,

Від лихих, нещирих друзів

І начальника не в дусі.

Свято тих, хто в Україні

Спокій зберігає нині.

С Днем поліції вітаю,

Щастя і добра бажаю!

***

Вітаємо зі святом професійним,

Бажаємо вам щастя та добра.

Нехай друга плече буде надійним,

А ваша хата — сповнена тепла.

***

Нехай на плечі всядуться погони —

Відверто побажаю я тобі.

І з ворогом не буде перегонів,

Щоб службу свою впевнено нести,

Щоб небезпеки не було і духу,

Нових було багато перемог,

Щоби удача простягала руку,

Вітаєм, хлопці, бережи вас Бог!

***

У цей святковий для вас день,

Прийміть від нас гору пісень,

І побажань прийміть не мало,

Щоб жили ви завжди всі вдало.

Щоб злочинців стало менше,

Ловить бандитів стало легше,

Крадіжок в світі, щоб не стало,

Жорстоких вбивств, щоб було мало!

З днем поліції вітаєм,

Любові й щастя вам бажаєм.

Хай квітне в серці доброта,

Та обминає вас журба!

***

З Днем поліції вітаю

Поліцейських України,

Вам бажаю я відваги,

Честі, мужності та сили.

Побажаю вам удачі

Я в нелегкій, ратній справі,

Щоб злочинці, бандити

Голови піднять не сміли.

Я бажаю, щоб кожен

Поважав і шанував закони,

А вам, нашим поліцейським,

Зорепаду на погони.

***

З Днем поліції вітаю

Поліцейських України,

Вам бажаю я відваги,

Честі, мужності та сили.



День поліції України 4 липня — привітання в оригінальних листівках

Привітання з Днем поліції. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем поліції. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем поліції. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем поліції. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем поліції. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем поліції. Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем поліції. Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем поліції. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Привітання з Днем поліції. Фото: google.com

Відеопривітання з Днем поліції України 4 липня