4 липня - День поліції України: сильні та щирі привітання захисникам

|Главная » Новости » Культура » 2023 » Июль » 4 » 10:27:01
Сьогодні, 4 липня, в Україні відзначають День Національної поліції. У цей непростий для країни час саме поліціанти є першою ланкою в охороні правопорядку, забезпечують безпеку українців і протидіють злочинності.
Пропонуємо добірку сильних та щирих привітань на День поліції у прозі, СМС, віршах та листівках. Не забудьте привітати своїх рідних, друзів та знайомих, які мають відношення до цієї діяльності.
Дорогий наш правоохоронцю! Твоїми силами досягається безпека громадян нашої країни. Нехай трудові будні будуть спокійними, а в сім'ї панує мир і любов.
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Вітаю з Днем поліції в Україні та від душі хочу побажати завжди мати заряд бадьорості й сил, постійно опинятися в потрібному місці та в потрібний час, ніколи не забрідати в глухий кут справи, кожен раз доводити свій професіоналізм і відвагу, міцно берегти своє щастя і вірити в свою удачу.
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Доблесного українського поліцейського поспішаємо привітати з професійним святом та побажати нових досягнень у роботі та просування службовими сходами.
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Вітаю з Днем Національної поліції України та бажаю впевнено крокувати за зіркою успіху та вдачі, ніколи не зупинятися на шляху до перемоги у будь-якій справі.
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Вітаю з Днем Національної Поліції України та бажаю міцного здоров’я, впевнених сил, мужності серця, рішучості та вдачі. Бажаю з кожним днем зростати у своїй кар’єрі, завжди знаходити вірний шлях до перемоги, щастя та добробуту.
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Вітаю з днем поліції в Україні! Бажаю, щоб служба була легкою, зірки на погонах помножувалися, а усі бандити були знайдені та нікому ніколи не погрожувала небезпека!
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Вітаю з Днем поліції в Україні. А побажати хочу неймовірних сил і відваги, терпіння і бадьорого здоров'я, процвітаючої діяльності та вдалої боротьби зі злочинцями й порушниками, сімейного щастя і добробуту.
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У День поліції я вітаю тебе і бажаю рости професійно, йти на підвищення і бути розумним як Шерлок Холмс!
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Той, хто обирає професію поліцейського, безсумнівно, хоче зробити наш світ кращим. Принести в життя своїх рідних і сусідів безпеку, а також справедливо розв'язувати їх проблеми! Вітаємо вас з Днем поліції України!
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Вітаю з Днем національної поліції України! Успіхів, впевненості у роботі, виваженості, мужності, успіхів у всіх задумах і починаннях. Тож прийміть вітання та похвалу за вірну службу, а також побажання простого, чистого людського щастя!
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З Днем поліції України! Бажаю впевнено долати будь-які сумніви та страхи, володіти неймовірною кмітливістю та спритністю, завжди знаходити те, що треба, ніколи не втрачати того, що важливе. І нехай кар’єрна драбина веде тільки до успіху та до зірок слави!
Щоб зарплата — як в магната,
Щоб любові — повна хата,
Щоби в праці — як по нотах,
Щастя, щоб — як меду в сотах,
Щоб зручно в амуніції!
Вітаю з Днем поліції!
***
Вся країна вас вітає
І на вас дітей рівняє.
Тож нехай у кожну мить
Янгол тіло боронить.
Від хвороб, застуд незваних,
Від ворожих куль нежданих,
Від лихих, нещирих друзів
І начальника не в дусі.
Свято тих, хто в Україні
Спокій зберігає нині.
С Днем поліції вітаю,
Щастя і добра бажаю!
***
Вітаємо зі святом професійним,
Бажаємо вам щастя та добра.
Нехай друга плече буде надійним,
А ваша хата — сповнена тепла.
***
Нехай на плечі всядуться погони —
Відверто побажаю я тобі.
І з ворогом не буде перегонів,
Щоб службу свою впевнено нести,
Щоб небезпеки не було і духу,
Нових було багато перемог,
Щоби удача простягала руку,
Вітаєм, хлопці, бережи вас Бог!
***
У цей святковий для вас день,
Прийміть від нас гору пісень,
І побажань прийміть не мало,
Щоб жили ви завжди всі вдало.
Щоб злочинців стало менше,
Ловить бандитів стало легше,
Крадіжок в світі, щоб не стало,
Жорстоких вбивств, щоб було мало!
З днем поліції вітаєм,
Любові й щастя вам бажаєм.
Хай квітне в серці доброта,
Та обминає вас журба!
***
З Днем поліції вітаю
Поліцейських України,
Вам бажаю я відваги,
Честі, мужності та сили.
Побажаю вам удачі
Я в нелегкій, ратній справі,
Щоб злочинці, бандити
Голови піднять не сміли.
Я бажаю, щоб кожен
Поважав і шанував закони,
А вам, нашим поліцейським,
Зорепаду на погони.
***
З Днем поліції вітаю
Поліцейських України,
Вам бажаю я відваги,
Честі, мужності та сили.