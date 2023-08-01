В Кривом Роге российская ракета убила маму с дочкой, отец выжил: что известно о погибших

Российские военные нанесли ракетный удар по жилому дому и учебному заведению в Кривом Роге. Уже известно о шести погибших и 75 раненых. Среди погибших 45-летняя Наталья Васковская и ее 10-летняя дочь Даша. Глава семьи чудом выжил – он этой ночью уехал в командировку.

Погибли мама с дочкой

31 июля российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате разрушен подъезд 9-этажного жилого дома. Известно о пяти погибших. Среди них 45-летняя Наталья Васковская и ее 10-летняя дочь Даша.

Наталья родом из села Авангард, что неподалеку от Кривого Рога. Там живут ее родители. Там Наталья окончила школу, потом вышла замуж и переехала в город.

"Наталья работала директором частной компании. Она любила путешествовать, любила свою семью, друзей, родных. Она и сама всегда была хорошим другом. Всегда могла найти правильные и мудрые слова поддержки", – рассказала о ней подруга.

Знакомые говорят о Наталье, что она была красивой, доброй, вежливой и очень отзывчивой. Всегда с улыбкой, всегда бодрая.

Глава семьи уехал в командировку

Даша была единственным ребенком в семье, очень долгожданным. Родители в ней души не чаяли.

Училась в школе рядом с домом. До войны занималась танцами, была хорошей ученицей. Она, как и мама, была хорошим и надежным другом.

Супруг Натальи в 3 часа ночи перед ракетным ударом уехал в командировку в Одессу. О гибели родных он узнал по телефону.

"Наташа с дочкой в начале вторжения выехали в Германию, а мы в Польшу. И буквально месяц назад они вернулись. Дочка постоянно переписывалась с Дашей и тоже уговаривала меня ехать домой. Они с Дашей мечтали снова ходить на воздушную гимнастику, гулять, сидеть на своей любимой скамеечке.

Последний раз они переписывались накануне вечером, в 22:30. А утром нам позвонила соседка и сказала, что в наш дом прилетела ракета. Мы открыли интернет и увидели фото дома, разрушен был подъезд Наташи и Даши. Стали им звонить, их телефоны еще были в сети, но никто не отвечал. Мы так надеялись, что они уехали к бабушке в Авангард. А потом появилась информация, что погибла 10-летня девочка, тогда все стало понятно", – рассказывает Татьяна, мама Миланьи – подруги погибшей девочки и соседка погибших.

Она вспоминает, что Даша с ее Миланьей ходили в танцевальную студию "Ренессанс", любили делать поделки из бумаги, что-то лепить.

Семья Васковских переехала в этот дом около 10 лет назад. Супруги принимали активное участие в жизни дома, вместе со всеми обустраивали детскую площадку.

У Натальи, кроме мужа, остались родители, брат с невесткой, племянница. После взрыва родители приехали к дому и очень плакали.

Всего 31 июля в Кривом Роге погибли шесть человек, ранены 75. Из них 22 находятся в больнице.