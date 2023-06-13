Кривой Рог. 13 июня российские ракеты попали в пятиэтажный дом: трое погибших и 25 ранены

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В результате российских обстрелов Кривого Рога в ночь на вторник повреждения получило несколько гражданских объектов, в том числе пятиэтажный дом, сообщил мэр города Александр Вилкул.

"Высокоточные" чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажный дом. Работают все экстренные службы, заканчивается тушение пожаров. Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно есть люди под завалами. Полная информация будет после ликвидации", - написал он в телеграме.

Ранее Вилкул и другие источники сообщали о взрывах в городе. Местные жители также сообщали о возможном попадании ракеты в жилой дом в локальных чатах.

Трое погибших в результате удара по дому в Кривом Роге В результате ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге погибли три человека, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. "Изуродована 5-этажка. По предварительным данным, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Под завалами еще есть люди" – написал он в телеграме. По словам Лысака, спасатели пытаются справиться с огнем, который распространился на площади 700 кв. м. Генштаб ВСУ: Россия выпустила 14 крылатых ракет Украинский Генштаб в утренней сводке сообщил, что минувшей ночью российские войска атаковали Украину 14 крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками "Шахед". "Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 было уничтожено противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар четырьмя "Шахедами", один - уничтожен нашими защитниками", - говорится в сообщении. В Генштабе также подтвердили, что в Кривом Роге есть попадания в пятиэтажный дом и другие гражданские объекты инфраструктуры. "К сожалению, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Информация уточняется", - добавили в ВСУ.

Три крылатые ракеты сбило ПВК «Схід».

Но есть и «прилеты». Повреждены гражданские объекты, включая пятиэтажку.

Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м.

Трое пострадавших – на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели. Побиты 6 легковых машин.

Еще 4 травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже потушен.

Под удар попало и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Разрушена хозяйственная постройка.

Также повреждения есть в спасательном подразделении.

Работают соответствующие службы. Последствия этой циничной атаки уточняются.