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11:24:54
ДТП в Винницкой области: погибли сразу 12 человек, среди которых 6 детей
Вчера, 11:28:54
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В Винницкой области в ДТП погибли сразу 12 человек, - сообщает полиция. Авария произошла вчера вечером около села Бродецкое Хмельницкого района.
По предварительной информации, легковушка ВАЗ столкнулась с фурой DAF. Погибли водитель ВАЗа и 11 его пассажиров, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет.
Водитель грузовика задержан и помещен в СИЗО.
Тэги:
дети
,
дтп
,
Винница
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