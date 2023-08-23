Живой Журнал
Сегодня: Четверг, 24 Августа 2023    19:47:40
|
Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Август » 23 » 11:24:54
 

ДТП в Винницкой области: погибли сразу 12 человек, среди которых 6 детей

Вчера, 11:28:54 910 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
ДТП в Винницкой области: погибли сразу 12 человек, среди которых 6 детей

В Винницкой области в ДТП погибли сразу 12 человек, - сообщает полиция. Авария произошла вчера вечером около села Бродецкое Хмельницкого района.

По предварительной информации, легковушка ВАЗ столкнулась с фурой DAF. Погибли водитель ВАЗа и 11 его пассажиров, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Водитель грузовика задержан и помещен в СИЗО.

photo-2023-08-23-11-25-56
photo-2023-08-23-11-25-58
photo-2023-08-23-11-25-59
photo-2023-08-23-11-26-03
Тэги: дети, дтп, Винница
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: