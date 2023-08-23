ДТП в Винницкой области: погибли сразу 12 человек, среди которых 6 детей

В Винницкой области в ДТП погибли сразу 12 человек, - сообщает полиция. Авария произошла вчера вечером около села Бродецкое Хмельницкого района.По предварительной информации, легковушка ВАЗ столкнулась с фурой DAF. Погибли водитель ВАЗа и 11 его пассажиров, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет.Водитель грузовика задержан и помещен в СИЗО.