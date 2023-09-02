Марго Робби из Барби. Как живет актриса и сколько она зарабатывает

Марго Робби и Эмма Макки

"Когда люди подходят ко мне и говорят: 'Ты мне очень понравилась в Половом воспитании', я просто отвечаю: 'Большое вам спасибо'". Данная новость не прошла мимо Эммы. Она призналась, что видела мемы о том, что она очень похожа на Марго Робби, но она с этим не согласна: "Вы шутите. Лично мне кажется, что мы совсем не похожи друг на друга. Я не буду возражать против этого, потому что это же Марго Робби, она просто самая лучшая. Я всегда на неё ровняюсь, но надеюсь, эти сравнения останутся в прошлом".

Марго Робби - известная голливудская актриса и продюсер, родом из Австралии, обладающая номинациями на два Оскара, четыре Золотых Глобуса и пять премий Британской Киноакадемии. Она известна своими ролями в фильмах "Волк с Уолл-стрит", "Однажды в Голливуде", "Тоня против всех", "Вавилон", а также ролью Барби в недавно вышедшем одноименном фильме.Сегодня я расскажу, как живет и сколько зарабатывает одна из самых востребованных и популярных актрис современности. Марго Робби считается одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. В настоящий момент капитал актрисы превышает 23 миллиона долларов. Робби получает доход не только от фильмов. У нее есть собственная продюсерская компания "Лаки чап Entertainment", которую она основала в 2014 году вместе с нынешним мужем Томом Аккерли, Джози Макнамары и Софией Кер. Также Робби активно снимается в рекламе. И на протяжении многих лет она была амбассадором бренда Кельвин Кляйн, Ниссан и Шанель. За фильм "Барби" австралийская звезда получила немалый гонорар - целых 12,5 млн долларов США. В "Хищных птицах" она получила всего 10 млн долларов США.Хотя Марго Робби родом из Австралии и приобрела различную недвижимость на Голд Косте, она также обосновалась в Калифорнии и владеет ранчо. Ранее актриса жила в престижном пригороде Лос-Анджелеса. Марго купила дом площадью 3300 м² ещё в 2017 году. Покупка обошлась ей примерно в 2,7 млн долларов США. В доме было пять спален и пять ванных комнат. Кстати, именно этот дом был показан в видео для Vogue, в котором Марго отвечала на 73 вопроса. Согласно списку недвижимости, особняк также состоял из отдельной комнаты для домашних животных, оборудованной собственной входной дверью.Австралийская актриса заплатила целых 5 млн долларов, чтобы купить огромный калифорнийский пляжный домик в районе Венец в Лос-Анджелесе. Покупка состоялась в мае 2019 года. Поскольку это была частная продажа, многие подробности об объекте недвижимости неизвестны. Дом состоит из трёх отдельных строений, расположенных на двойном участке, а само поместье надёжно огорожено и окружено камерами сигнализации.Её муж приобрели недвижимость на берегу моря в Австралии примерно за 3,9 млн долларов в начале 2018 года. Дом состоит из трёх спален, белых деревянных стен и деревянной веранды. Также для своей семьи, а именно матери и сестры, она купила соседние дома в Голд Косте за 1,8 млн долларов в августе 2019 года. Говорят, что в каждом из домов есть три ванные комнаты, две спальни и гараж.Один из недавних самых нашумевших проектов Марго Робби - фильм Гретта Гервиг "Барби". На данный момент мировые кассовые сборки на ленту преодолели отметку в 1 млрд долларов, а сам фильм имеет множество положительных отзывов. Многие считают, что такой успех обоснован отличной рекламой и продвижением проекта. Например, очень помогла коллаборация Барби с брендами. Компания Grill Hells Burger представила своё авторское барбекю, помимо розовой колы и пончиков, они теперь продают, например, бразильский бургер. Кинг тоже представил лимитированную серию Ping Burger и Барби Шейк, чтобы отпраздновать выход фильма. Xbox тоже анонсировали кастомную игровую консоль, выполненную в розовом цвете. В торговых центрах и кинотеатрах появились большие коробки Барби для фото. А модный бренд Zara выпустил новую коллекцию одежды и аксессуаров в коллаборации с Барби. Коллекция выполнена в классических розовых цветах.Также на продвижение повлиял тот факт, что фильм "Барби" и другой долгожданный фильм Кристофера Нолана "Опенгеймер" имели премьеру в один день. Из-за разного жанра и не похожести фильмов в сети начали создавать множество мемов и отфотошопленных афиш с данными кинолентами. А в комментариях люди бурно обсуждали то, как сходят на эти фильмы в один день. И она даже отметила в нём свою любимую сцену: "Есть момент, когда Рут Хэндлер и наши руки соприкасаются, как на картине Микеланджело "Сотворение Адама", имитируя то, как Бог дал жизнь первому человеку".Марго часто путают с другой известной актрисой из сериала "Половое воспитание" - Эммой Макки. Вот что она сказала на этот счёт:Интересно то, что обе актрисы сыграли в новом фильме "Барби", что просто взбудоражило фанатов. Думаю, что у Марго хватило изящества и юмора сыграть на этих шутках и позволить мне сняться в "Барби", в котором она играет главную роль. Благослови её Господь, - говорит Эмма.Марго Робби редко делится подробностями своей личной жизни. Однако известно, что с 2016 года она замужем за британским кинопродюсером Томом Аккерли. Пара познакомилась на съемках фильма "Французская сюита" в 2013 году. В 2014 году она и Том переехали в Лондон, где вместе работали над совместными проектами. Позже в том же году у них завязались романтические отношения, и пара поженилась в декабре 2016 года в Австралии. Эта новость стала большим сюрпризом для прессы и фанатов, поскольку пара никогда не объявляла о помолвке публично. По словам Марго, она счастлива в браке с Томом. В интервью изданию актриса рассказала, что её жизнь с Томом стала намного веселее, ведь в её лице она обрела тот источник внутренней силы, который позволяет ей справляться с волнением перед съёмками.Что же касается детей, к этому шагу семейной жизни актриса пока не готова: "Если говорить о том, как я вижу свое будущее через 30 лет, то конечно, я вижу в нем, как мы отмечаем Рождество большой семьей с множеством детей, но сейчас я на сто процентов не готова".Актриса является большим фанатом Вселенной Гарри Поттера, и каково было её удивление, когда она узнала, что её муж принимал участие в съемках фильма: "Если бы я сразу знала, что мой муж снимался в массовке Гарри Поттера, где в одной из сцен его толкает сам Драко Малфой, мы бы поженились намного быстрее", - рассказала актриса на шоу Грэма Нортона.Том и Робби обожают питомцев, в особенности собак. В 2020 году Робби разместила фото, на котором она держит на руках нового члена семьи - щенка кокер-спаниеля. До этого они уже брали несколько собак из приюта, так, например, у них есть питбуль, которого зовут Буртли, в честь героя книги "Убить пересмешника".Ярким событием в жизни актрисы стало участие в мероприятии Mad Gallo в 2023 году, которое было посвящено известному дизайнеру Карлу Лагерфельду. Робби порадовала прессу своим присутствием в черном элегантном платье из коллекции Chanel 1993 года, тем самым почти во имя ушедшего модельера. О своем выборе наряда актриса рассказала журналу Vogue: "Мне всегда нравилось оглядываться на 90-е, и когда я увидела это платье из Весенней коллекции от кутюр 93 года, мне понравилось в нем всё".Австралийская актриса обожает спорт, особенно хоккей. Она не раз попадала под камеры папарацци во время посещения хоккейных матчей и не скрывает свою любовь к хоккейному клубу Нью-Йорк Рейнджерс. На интервью Джимми Фэллона актриса призналась, что с детства мечтала играть в хоккей. Однако в её родном городе не было льда для роли фигуристки Тони Хардинг в фильме "Тоня против всех". Робби пришлось заниматься фигурным катанием около 4 месяцев по несколько часов. Интересно, что многие трюки в фильме Робби выполнила самостоятельно.По словам актрисы, период тренировок давался ей тяжело: "До этого я думала, что была не так уж плоха в катании, все-таки я умела играть в хоккей на льду. Но вскоре я осознала, что просто бегала по льду, но я не могла топать. Мой будильник звонил в 5:30 утра, и я готова была разрыдаться. Иногда после тренировок я садилась в машину и давала волю слезам", - рассказывала Робби.Стоит отметить, что Марго имеет хорошую физическую подготовку и следит за питанием. Звезда в основном занимается кардионагрузками, любит бег и сёрфинг. Также она много времени проводит в тренажёрном зале. Однажды она даже поставила персональный рекорд - Робби может простоять в планке целых 4 минуты 10 секунд, только её персональный тренер обошёл этот показатель. Актриса может похвастаться не только успехами в кино и спорте, но ещё и знаниями языков.Марго Робби в основном говорит на английском, но также понимает французский и испанский. Ещё один интересный факт состоит в том, что Марго знает язык жестов, чем очень удивила своих фанатов. Ведь в сети завирусились прошлогодние видео, на которых актриса мило пообщалась с фанатом с нарушением слуха.