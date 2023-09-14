Ангеліна Калініна перемогла колишню ракетку у турнірі WTA 500

Українка Ангеліна Калініна на старті турніру WTA 500, що проходить у Сан-Дієго, перемогла Кароліну Плішкову. Суперниця з Чехії є фіналісткою US Open-2016 та Вімблдону-2021. Для українки ці змагання у Сан-Дієго стали першими після Грендслему, коли вона вилетіла після поразки від Сари Соррібес-Тормо на самому старті.

Слід зауважити, що це був третій очний матч Калініної та Плішкової. Раніше українка жодного разу не перемагала фіналістку двох Грендслемів. Зокрема, Ангеліна поступилася Кароліні на турнірі WTA 1000, що проходив у лютому в Дубаї.

Завдяки перемозі Калініна вийшла до другого кола. Там вона зіграє проти іншої чешки — Барбори Крейчикової. З нею Ангеліна теж зустрінеться втретє після двох поразок у 2018 та 2023. Варто вже вивчати можливості тенісисток та робити ставки на ggbets1.net.

Цікаво, що в основній сітці турніру WTA 500 грає і Марта Костюк, у першому матчі їй протистоятиме полячка Магда Лінетт.

Як пройшло змагання?

Перший сет відбувся у рівній боротьбі, і хоча рахунок був 6:5 на користь Кароліни, але Ангеліна відіграла два сетпоїнти. Результат першої партії визначався тайбрейком, де краще зіграла Калініна. Українка виграла з рахунком 7:4.

У другому сеті чеська спортсменка здобула впевнену перемогу — 6:0. Вирішальний сет Калініна могла закрити завдяки рахунку 5:3, однак з першої спроби реалізувати матчпоїнт не вийшло. У наступному геймі Ангеліна Калініна дотиснула суперницю, здобувши перемогу у сеті (6:3) й матчі (2:1).

Що означає перемога Калініної?

Українка водинадцяте у 2023 р. подолала перше коло WTA. Дотепер її найкращим результатом був фінал ґрунтового турніру у Римі.

Ангеліна претендуватиме на 5-й вихід у третє коло.

У чвертьфіналі WTA 500 Калініна має всі шанси зустрітися з Костюк, якщо обидві українки успішно пройдуть суперниць.