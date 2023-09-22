В Польше священники в храме устроили оргию: мужчину-проститутку отбивали полиция и медики

В Польше произошел громкий секс-скандал из-за священников и мужчины-проститутки, которого те пригласили на свою "гулянку". Когда секс-работник упал в обморок, духовенство не пропускало к нему медиков, из-за чего вмешалась полиция.

Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

Священники на территории храма устроили оргию

По данным СМИ, священники выбрали уникальное место для проведения мероприятия. Приход Пресвятой Девы Марии Ангельской в Домброве Гурничей первым в Польше получил статус санктуария (священное место – ред.). Именно в здании, принадлежащем этой святыне, происходили секс-проделки духовенства.

Лицо, которому известно о событиях, рассказало польским журналистам, что духовенство организовало мероприятие "сексуального характера". Говорят, что священники приняли таблетки для потенции и заказали проститутку-мужчину.

В какой-то момент секс-работник упал в обморок. Когда медики прибыли на место оргии, чтобы помочь ему, они встретили сопротивление со стороны духовенства. Священники не хотели впускать медиков внутрь. Ситуация стала такой напряженной, что пришлось вмешаться силовикам.

Реакция правоохранителей

Делом уже заинтересовалась Сосновецкая районная прокуратура Польши. Пресс-секретарь Вальдемар Лубневский сообщил, что следователи приступили к производству, которое будет вестись на основании неоказания помощи лицу, находящемуся в ситуации, угрожающей непосредственной опасностью гибели или причинения тяжких телесных повреждений. Подобное действие карается лишением свободы до трех лет.

Церковь проводит собственное расследование

Заявление о событии с участием священников опубликовала также Сосновецкая епархия. Спикер курии о. Пшемислав Лах сообщил, что 12 сентября священник прихода Пресвятой Девы Марии Ангельской в Домброве Гурничей письменно проинформировал Сосновецкую епархиальную курию о вмешательстве службы скорой помощи и полиции в здание, принадлежащее приходу. Согласно сообщению, "в тот же день епископ Сосновца назначил комиссию для срочного выяснения обстоятельств ситуации".

"О результатах работы комиссии будет проинформирован епископ-ординарий. После завершения ее работы и установления обстоятельств инцидента будут приняты соответствующие меры, предусмотренные каноническим правом", — говорится в сообщении.

Храм, где произошел скандал. Фото: nmpanielska.pl

Не первый скандал в епархии

По словам о. Казимежа Совы, это не первый гомосексуальный скандал в епархии. Священник напомнил, что "несколько лет назад Ватикан распустил епархиальную семинарию (расположенную в Кракове). Одной из причин было названо гомосексуальное поведение и наклонности людей, ответственных за это заведение".

"Совсем недавно Сосновец потрясла смерть двух священнослужителей: убийство и самоубийство. Причины этого инцидента до сих пор не объяснены, а тем более не обнародованы, что не успокоило голоса общественности, которая говорит о сексуальной основе этого преступления", — подчеркнул о. Казимеж Сова.

Священнослужитель добавил, что "в каждом из этих случаев единственной реакцией церковных властей является рекомендация молитвы и назначения очередной комиссии. Как видим, эффективность таких действий достаточно ограничена, что приводит нас к тезису о необходимости решительной реакции со стороны Ватикана и назначении нового епископа для этой епархии".

После этого в храме вспыхнул пожар

В четверг польские спасатели сообщили, что в храме, где произошла оргия, вспыхнул пожар — горели входные двери. Возгорание погасили, пострадавших нет.

Польские журналисты полагают, что это может быть связано с громким скандалом.