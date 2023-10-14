Когда демобилизация? Сколько служить в ВСУ во время военного положения в Украине

В Украине проводится реформирование и цифровизация мобилизационных процессов, воинского учета и работы военно-врачебных комиссий. Процесс начался весной 2023 года, и продолжается все время. Реформы касаются также некоторых особенностей несения службы во время военного положения, оснований для увольнения и отсрочки.

Военнослужащие во время военного положения имеют меньше оснований для увольнения со службы, а срок такой службы отличается от обычного, установленного законом. В Украине не проводят призыв на срочную службу во время военного положения, однако изменения в законы касаются тех военнослужащих, которые были призваны на момент 24 февраля 2022 года. Сроки военной службы устанавливаются для трех категорий — мобилизованных военных, военных срочной службы и военнослужащих, подписавших контракт.

Сколько служить рядовым, сержантам и офицерам

В течение 2022 и 2023 года в Украине стало ясно, что некоторые нормы права относительно военного положения, принятые в 90-х годах 20-го века не соответствуют условиям сегодняшнего дня, и Верховная Рада осуществляет реформы в законодательстве по обороне и защите страны. Такие изменения произошли относительно сроков службы военнослужащих во время военного положения.

По последним изменениям, которые вступили в действие в законе О воинской обязанности и военной службе, военнослужащим, которые закончили учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получили уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава срок службы установили не менее 5 лет. До этого военные этой категории могли служить от 24 до 60 месяцев (от 2 до 5 лет) в зависимости от места службы.

Срок службы для разных категорий военных отличается в мирное время и во время военного положения. Рядовые, сержанты, старшины, младшие, старшие и высшие офицеры служат разные сроки на военной службе.

Сроки службы в Украине следующие:

до 12 месяцев — лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

до 18 месяцев — солдаты и матросы, сержанты и старшины, которые проходят срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти — сержантами и старшинами;

от 24 до 60 месяцев — граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

5 лет — для военнослужащих, окончивших учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получили уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава;

12 — 60 месяцев — другие граждане.

Сколько служить мобилизованным, срочникам, контрактникам

Во время военного положения военные служат по-другому. Военное положение может длиться три месяца, а может продолжаться годами. Поэтому, для военных установили правила службы на этот период. Отдельные правила действуют для военных срочной службы, военных, призванных по мобилизации и тех, кто несет службу по контракту.

Главная особенность, что военные, которые служат по контракту и не имеют украинского гражданства имеют право на увольнение по собственному желанию.

1. Военные срочной службы во время военного положения остаются на военной службе до:

конца военного положения;

демобилизации;

пока не появится основание для увольнения в соответствии с законом.



С 1 августа 2023 года военные срочной службы, у которых заканчивается срок службы по призыву, могут добровольно мобилизоваться и перейти в статус военных по мобилизации с соответствующими правами и подчинением. Дальнейшая их служба будет проходить как у военных, призванных по мобилизации.

2. Военные, призванные по мобилизации с 24 февраля 2022 года служат до окончания военного положения или объявления демобилизации. Они могут уволиться в предусмотренных законом случаях, если имеют документы, подтверждающие основания для увольнения.

3. Военные, которые несут службу по контракту, служат тот срок, на который его подписали. В случае его окончания, срок действия контракта автоматически продлевается, и такие военные и дальше несут служу по тому же контракту до: