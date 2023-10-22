Угрозы, насилие и страх: Евгения Эмеральд о жизни в браке с охранником Ляшко. ИНТЕРВЬЮ

Видео-интервью

"У меня есть очень много видео- и фото материалов продатированных, что человек находился все время в Киеве, несмотря на то, что он получает самую высокую зарплату ВСУ, как будто с "нуля" не вылезает", — отметила жена военного.

Евгения Эмеральд, казалось бы, имела идеальный брак с Евгением Стипанюком, который был известен как один из самых красивых и вдохновляющих военных Украины. Однако, несколько недель назад она поделилась шокирующей историей, которая потрясла всю страну.Об этом сказала военная Евгения Эмеральд на YouTube-интервью у Алины Доротюк.В своем интервью она рассказала о домашнем насилии, которому была подвергнута, и о том, как ее жизнь вдруг стала адом. Это была сказка, которая обернулась кошмаром, и она решила поделиться своим опытом, чтобы поднять вопрос о насилии в семье.Евгения Эмеральд призналась, что в начале брака все было идеально, но с течением времени ее муж начал проявлять агрессию и насилие. Она ощущала себя в плену и была вынуждена скрывать истинное положение дел от окружающих. Она стала жертвой домашнего насилия и испытывала страх перед своим собственным мужем. Ее решение поделиться этой историей вызвало широкий резонанс в обществе.Оказавшись в такой трудной ситуации, Эмеральд рассказала о том, что ей пришлось пережить, и выразила надежду на то, что ее история поможет другим женщинам, страдающим от домашнего насилия. Она призвала к поддержке и солидарности в борьбе против этого явления. Ее открытость и смелость в поднятии этой темы важны для того, чтобы изменить отношение общества к домашнему насилию и обеспечить поддержку жертвам.Интервью также выявило удивительные факты, такие как тот, что муж получал зарплату как военный, находясь при этом в безопасности в Киеве. Она рассказала о своем страхе после рождения дочери и о том, как ей пришлось справляться с физическим насилием и угрозами жизни.Муж Евгении Эмеральд, Евгений Стипанюк оказался охранником экс-нардепа Олега Ляшко уже более 6 лет. Он остается в должности, находясь "на фронте".Эмеральд раскрыла, как ей удалось уйти от своего мужа и какие последствия это повлекло за собой. Она также рассказала о текущем состоянии своего бракоразводного процесса и борьбе с депрессией и суицидальными мыслями.Она также рассказала о своих страхах, связанных с бракоразводным процессом, и почему она решила выступить на этом интервью. Ее история оставляет зрителей в шоке и подчеркивает важность освещения проблемы домашнего насилия и поддержки жертв в подобных ситуациях.Евгения Эмеральд рассказала о том, что несмотря на ее статус военного исследователя, она была беспомощной перед насилием в своем собственном доме. Она подчеркнула, что никто не должен сталкиваться с подобной ситуацией, и призвала к ужесточению законов и мерам по защите жертв домашнего насилия. Она также обратилась к украинскому обществу с призывом не ставить на подножку идеализированных образов и показать настоящую поддержку жертвам насилия.Наконец, Эмеральд выразила благодарность за поддержку и подчеркнула важность единства общества в борьбе с насилием в отношениях. Ее смелость и решимость встать на защиту себя и других жертв насилия вдохновили многих людей и побудили к действию в борьбе за безопасные и здоровые отношения для всех.