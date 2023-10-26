Психиатр Сова Владислав Анатольевич пойман на фиктивных справках уклонистам от мобилизации

Фото: Сова Владислав Анатольевич

Киевская Прокуратура сегодня сообщила о разоблачении известного врача-психиатра, специализирующегося на наркологии, связанного с выпиской фиктивных медицинских справок мобилизованным мужчинам. По данным правоохранительных органов, задержан заведующий психиатрического отделения реабилитационной помощи №21 Клинической больницы, известный публичный деятель, Владислав Сова.По версии следствия, в период войны он выписывал мужчинам, желающим уехать за границу, фальшивые медицинские документы о наличии у них тяжелых заболеваний за внушительную сумму - 6 тысяч долларов. Эти документы предоставляли возможность уклониться от мобилизации и участия в военных действиях.Не менее поразительно то, что обвиняемый, психотерапевт и нарколог Владислав Анатольевич Сова, был известной личностью в Украине. Он часто появлялся на телевидении, комментируя актуальные политические события. Одним из таких случаев было высказывание им мнения относительно анализов наличия наркотиков в крови кандидатов в президенты - Зеленского и Порошенко во время выборов 2019 года.Следствие обнаружило, что под видом активности на телеэкранах, он вел преступную деятельность, которая теперь привела к его задержанию. Сейчас ему избрана мера пресечения, и он ожидает судебного разбирательства по обвинению в фальсификации медицинских документов и мошенничестве.Этот случай уже вызвал резонанс в обществе, подчеркивая важность борьбы с коррупцией в Украине и незаконностью в медицинской сфере. Киевская Прокуратура заверила граждан, что подобные случаи будут расследоваться тщательно, и их участники будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.