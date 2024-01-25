Хто переправляє ухилянтів через кордон: статки та схеми провідників до Європи

В Україні за незаконне переправлення військовозобов’язаних через держкордон вже засуджено десятки чоловіків. Частина з них отримали умовні терміни покарання, ще частина - реальні терміни покарання.

Хто ці люди, скільки заробляють та як намагаються переправляти ухилянтів через держкордон, який наразі охороняється в посиленому режимі – про це в коментарі для ТСН розповіла речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

За її словами, днями один з місцевих мешканців, 58-річний мешканець села Гута Закарпатської області отримав 7 років ув’язнення через те, що намагався переправити за кордон військовозобов’язаного.

"Прокурор довів, що мешканець с. Гута підшукав громадянина призовного віку та мав незаконно переправити його до Словаччини за оплату. Для цього спланував маршрут руху лісистою територією в Ужгородському районі, яка пролягає уздовж лінії кордону. Обвинувачений надав "клієнту" усю необхідну інформацію, зокрема щодо розташування прикордонних нарядів і шляхів їх обходу, та отримав від нього оплату – 500 доларів США", - повідомила нам Катерина Хижняк.



За її словами, цей чоловік раніше був судимий, зокрема і за незаконне переправлення осіб за кордон.

"Він був неодноразово судимий. Зараз, наскільки зрозуміло, шукав легких грошей", - додала Катерина Хижняк.



Інший місцевий мешканець, з Берегівщини Закарпатської області, проживав взагалі в декількох сотнях метрів від державного кордону. За даними прокуратури, він знав майже кожний закуточок цієї місцевості, тому добре орієнтувався в питаннях переправлення ухилянтів за кордон.



В кінці минулого року він отримав за злочинні дії 7 років позбавлення волі.



"У суді прокурор довів, що закарпатець своїми порадами та вказівками сприяв двом громадянам у протиправному переправленні до країн ЄС. За 10 тис. грн він погодився відвезти "клієнтів" із Берегова до с. Вари, що межує з Угорщиною, та вказати подальший маршрут для перетину держрубежу. Одного з втікачів виявили та затримали співробітники ДПСУ, іншому таки вдалося перетнути кордон", - повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Своєю чергою, в Єдиному державному реєстрі судових рішень є десятки вироків, де йдеться про те, що такі переправники отримують умовні терміни покарання. Цього вони досягають, створюючи пом’якшувальні обставини. Наприклад, перераховуючи в якості допомоги ЗСУ від 100 тис. грн. Суд це враховує при винесенні рішення. Також, якщо аналізувати вироки таким провідникам, стає зрозумілим, що частина заробляє на життя саме в такий незаконний спосіб, отримуючи за один раз від 500 доларів до 12 тис. доларів за переправлення одного чи групи ухилянтів.