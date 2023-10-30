Михаил Федоров – о дронах, смарт мобилизации, Илоне Маске и Telegram. ВИДЕО ИНТЕРВЬЮ

Технологическая война с Россией: Федоров обсудил важность подготовки к технологической войне с Россией и стратегии противостояния.

Две стороны Илона Маска: Федоров выделил два аспекта Илона Маска - как предпринимателя и как создателя Starlink, подчеркнув их значимость в контексте технологической борьбы.

Запуск новых услуг в Дії: Федоров рассказал о запуске новых государственных услуг в электронной системе "Дія", улучшающих обслуживание граждан.

Электронный реестр военнообязанных: Он описал внедрение электронного реестра военнообязанных для более эффективного управления военной мобилизацией.

Подготовка к "смарт-мобилизации": Федоров объяснил подход к смарт-мобилизации, позволяющей гражданам проходить онлайн-тесты и выбирать место службы.

Реформа высшего образования: Вице-премьер обсудил планы реформы высшего образования в Украине, направленные на улучшение качества образования.

Использование социальных мессенджеров: Федоров подчеркнул важность безопасного использования социальных мессенджеров, включая Facebook и Telegram.

Технологические инновации и дроны: Вице-премьер выразил важность развития технологических инноваций, включая производство дронов, для украинской армии.

Трансформация военной техники: Федоров подчеркнул необходимость защиты военной техники от дронов противника и систем ситуационного бизнес-анализа.

Регуляция рынков и поддержка бизнеса: Он выразил поддержку дерегуляции и открытия рынков, чтобы стимулировать предпринимательскую активность и масштабирование производства.

Программа грантов и стартапы: Федоров представил программу грантов для милитари стартапов, подчеркивая важность инвестиций в инновационные военные проекты.

Защита от анонимных Telegram-каналов: Он обсудил угрозу, исходящую от анонимных Telegram-каналов, и необходимость борьбы с этим явлением.

Интеграция в новую экономику: Федоров подчеркнул возможности интеграции бизнеса в новые реалии экономики через получение грантов и поддержку государственных институтов.

Увеличение производства дронов: Он подчеркнул успешность увеличения производства дронов в Украине, что значительно усиливает оборонную способность страны.

Важность образования и инноваций: Федоров подвел итоги, подчеркнув важность образования, инноваций и сотрудничества бизнеса с военными учреждениями для успешной технологической защиты Украины.

Видео

Таймкоды к видео:

00:00 - Тизер

01:08 - Технологическая война с Россией

02:48 - В сто раз больше дронов

04:03 - Где у оккупантов преимущество

10:18 - Илон Маск и Starlink

12:34 - Новые услуги в Действии

15:03 - Электронный реестр военнообязанных

21:36 - "Мы хотим запустить так называемую "смарт-мобилизацию"

26:45 - Будут ли выборы в Действии?

28:10 - Реформа высшего образования

30:18 - Facebook и Telegram

33:20 - Какими мессенджерами стоит пользоваться

35:33 - Угроза от анонимных Telegram-каналов

36:51 - Подготовка связи к зиме

В интервью для РБК-Украина вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров рассказал про план запустить "смарт-мобилизацию", которая позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, на которую они желают мобилизоваться, а также поделился поделился ключевыми аспектами: