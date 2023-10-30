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Главная » Новости » Власть » 2023 » Октябрь » 30 » 11:47:42
 

Михаил Федоров – о дронах, смарт мобилизации, Илоне Маске и Telegram. ВИДЕО ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 11:47:42 379 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Михаил Федоров – о дронах, смарт мобилизации, Илоне Маске и Telegram. ВИДЕО ИНТЕРВЬЮ

В интервью для РБК-Украина вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров рассказал про план запустить "смарт-мобилизацию", которая позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, на которую они желают мобилизоваться, а также поделился поделился ключевыми аспектами:
  • Технологическая война с Россией: Федоров обсудил важность подготовки к технологической войне с Россией и стратегии противостояния.
  • Две стороны Илона Маска: Федоров выделил два аспекта Илона Маска - как предпринимателя и как создателя Starlink, подчеркнув их значимость в контексте технологической борьбы.
  • Запуск новых услуг в Дії: Федоров рассказал о запуске новых государственных услуг в электронной системе "Дія", улучшающих обслуживание граждан.
  • Электронный реестр военнообязанных: Он описал внедрение электронного реестра военнообязанных для более эффективного управления военной мобилизацией.
  • Подготовка к "смарт-мобилизации": Федоров объяснил подход к смарт-мобилизации, позволяющей гражданам проходить онлайн-тесты и выбирать место службы.
  • Реформа высшего образования: Вице-премьер обсудил планы реформы высшего образования в Украине, направленные на улучшение качества образования.
  • Использование социальных мессенджеров: Федоров подчеркнул важность безопасного использования социальных мессенджеров, включая Facebook и Telegram.
  • Технологические инновации и дроны: Вице-премьер выразил важность развития технологических инноваций, включая производство дронов, для украинской армии.
  • Трансформация военной техники: Федоров подчеркнул необходимость защиты военной техники от дронов противника и систем ситуационного бизнес-анализа.
  • Регуляция рынков и поддержка бизнеса: Он выразил поддержку дерегуляции и открытия рынков, чтобы стимулировать предпринимательскую активность и масштабирование производства.
  • Программа грантов и стартапы: Федоров представил программу грантов для милитари стартапов, подчеркивая важность инвестиций в инновационные военные проекты.
  • Защита от анонимных Telegram-каналов: Он обсудил угрозу, исходящую от анонимных Telegram-каналов, и необходимость борьбы с этим явлением.
  • Интеграция в новую экономику: Федоров подчеркнул возможности интеграции бизнеса в новые реалии экономики через получение грантов и поддержку государственных институтов.
  • Увеличение производства дронов: Он подчеркнул успешность увеличения производства дронов в Украине, что значительно усиливает оборонную способность страны.
  • Важность образования и инноваций: Федоров подвел итоги, подчеркнув важность образования, инноваций и сотрудничества бизнеса с военными учреждениями для успешной технологической защиты Украины.
 

Видео

 

Таймкоды к видео:

  • 00:00 - Тизер
  • 01:08 - Технологическая война с Россией
  • 02:48 - В сто раз больше дронов
  • 04:03 - Где у оккупантов преимущество
  • 10:18 - Илон Маск и Starlink
  • 12:34 - Новые услуги в Действии
  • 15:03 - Электронный реестр военнообязанных
  • 21:36 - "Мы хотим запустить так называемую "смарт-мобилизацию"
  • 26:45 - Будут ли выборы в Действии?
  • 28:10 - Реформа высшего образования
  • 30:18 - Facebook и Telegram
  • 33:20 - Какими мессенджерами стоит пользоваться
  • 35:33 - Угроза от анонимных Telegram-каналов
  • 36:51 - Подготовка связи к зиме
Тэги: Мобилизация, Федоров, Дроны, интервью

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