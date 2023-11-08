«Начальник милиции ЛНР» Михаил Филипоненко ликвидирован в Луганске: авто взорвали партизаны

Пишет журналист Денис Казанский

Его подельники пишут, что час назад он «трагически погиб».

Просто какая-то эпидемия. «Прокурора ЛНР» Горенко прямо в рабочем кабинете взорвали «украинские диверсанты».

«Министра МВД ЛНР» Корнета взорвали в барбершопе. Он выжил, но загадочно исчез. Больше о нем никакой информации с тех пор нет.

Теперь вот «трагически погиб» еще один представитель этой веселой компании. Интересно, спишут ли на диверсантов на этот раз, или что-то новое придумают?

Михаил Юрьевич Филипоненко

Дата рождения: 20.06.1975

Страна: Украина

Адрес: Луганская обл., г. Луганск, ул. Гагарина, 23, 25

Начальник штаба народной полиции "ЛНР", полковник. Глава террористического представительства «Милиция ЛНР».

Деятельность

До 2010 года являлся депутатом Ленинского районного совета города Луганска от "Партии регионов". Также до начала вооруженного противостояния на Донбассе, М.Филипоненко был работником ООО «Барс-Инвест» (г. Луганск).

Как руководитель представительства террористов ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) регулярно распространяет дискредитационные материалы о нарушении Украиной Минских договоренностей и обстрелы ВСУ гражданских, и тому подобное.

Сегодня утром в Луганске местные партизаны взорвали машину «экс-начальника управления Народной милиции ЛНР» Михаила Филипоненко. Он погиб.В Луганске что-то нехорошее случилось с известным коллаборантом, «депутатом народного совета ЛНР» и бывшим начальником «народной милиции» Михаилом Филипоненко.