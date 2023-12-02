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Главная » Новости » Криминал » 2023 » Декабрь » 2 » 16:06:16
 

В Крыму две девушки отравили российских военнослужащих: 24 человека скончались

Сегодня, 16:06:16 88 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Крыму две девушки отравили российских военнослужащих: 24 человека скончались

В Крыму две девушки устроили массовое отравление российских военных. Деталями 1 декабря поделились в медиа "Кремлевская табакерка".

Происшествие случилось в одной из воинских частей в Симферополе. Неназванные источники передали, что "две милые девушки" пришли к КПП и представились местными жительницами. С собой они захватили семь бутылок водки и закуску — рыбу, колбасу, хлеб и сыр.

"Сказали охране, что хотят отблагодарить наших пацанов за все, за то, что те их защищают", — рассказал один из неназванных собеседников.

Оккупанты с радостью приняли "комплимент" в виде выпивки и еды и устроили своеобразный "банкет". Однако, как впоследствии выяснилось, все на столе содержало особый компонент — мышьяк в "огромных дозах". В одной из бутылок также обнаружили стрихнин.

Всего, по данным медиа, в результате застолья погибли 24 российских военнослужащих. Еще 11 их сослуживцев сейчас госпитализированы с отравлением.

"Преступников обнаружить не удалось. Продолжается следствие. Правоохранители выясняют, связаны ли убийцы с диверсантами из Мелитополя, которые недавно отравили нескольких офицеров ФСБ", — добавили авторы контента.

В Мелитополе отравили офицеров ФСБ: трое погибших

Отравление, по данным источников в ФСБ и полиции, произошло в конце ноября. Офицеры заказали еду и алкоголь домой в одном из ресторанов города. Вскоре после совместного ужина им стало плохо, все были госпитализированы. Трое пострадавших умерли в больнице, четвертый сейчас в реанимации.

Было установлено, что в еду сотрудников ФСБ добавили мышьяк и крысиный яд. Дозы были серьезными, что и привело к смертям пострадавших.

Основная версия преступления – российских офицеров отравили украинские диверсанты. В ресторане, откуда доставили еду и алкоголь, были проведены обыски, никаких следов ядов не найдено. При этом курьер, который доставлял блюда и спиртное, бесследно исчез.

21 ноября информацию об отравлении офицеров ФСБ подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, это было дело рук подполья.
Тэги: крым, отравление, война в Украине, диверсия

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