В Германии мигранты толпой изнасиловали 15-летнюю девочку, но суд не стал их наказывать

8 мужчин, которые насиловали, не получат тюремного срока

Приговоры еще не вступили в законную силу

Суд заслушал 96 свидетелей и экспертов

Психиатр: "Изнасилование это просто способ выплеснуть разочарование"

Адвокаты насильников жаловались на комментарии в соцсетях

Толпа мигрантов изнасиловала девочку в Германии, но суд Гамбурга почему-то пожалел насильников и не стал их наказывать. Эта новость сильно потрясла европейскую общественность.Как стало известно следствию, это преступление произошло в сентябре 2020 года. Тогда четверо парней, затащив 15-летнюю девочку в кусты, изнасиловали её и ограбили. Но не успела жертва прийти в себя, как она столкнулась с другими пятью парнями, которые тоже подвергли её сексуальному насилию. На суде психиатр-эксперт заявил, что групповое изнасилование могло быть их способом «выразить разочарование» из-за «тяжёлого миграционного опыта и социокультурной бездомности», так как секс является «средством защиты от печали и пустоты».Восемь из девяти молодых парней, осужденных за групповое изнасилование сильно опьяневшей 15-летней девочки в городском парке Гамбурга, не получат тюремного срока. Это вызвало широкое возмущение в Германии и угрозы в адрес судьи и адвокатов, занимавшихся этим делом.Региональный суд Гамбурга на прошлой неделе приговорил 19-летнего юношу к тюремному заключению сроком на два года и девять месяцев без права на условно-досрочное освобождение, а восемь человек были приговорены к испытательному сроку от одного до двух лет, или так называемому досрочному освобождению, сообщает Spiegel. Десятый обвиняемый был оправдан, он только снимал видео на телефон.Из восьми человек, избежавших тюремного заключения, четверо были приговорены к условному сроку со строгими условиями и "указаниями по оказанию образовательной поддержки", а решение об исполнении остальных четырех молодежных приговоров было отложено еще на шесть месяцев.Десять обвиняемых были обвинены в изнасиловании девочки в течение двух с половиной часов в ночь на 19 сентября 2020 года. Одиннадцатый подсудимый, обвинявшийся в пособничестве и съемке изнасилования, был оправдан в апреле этого года.В день нападения девушка была на вечеринке в парке, который стал популярным местом встреч во время Ковида.По словам прокуроров, четверо мужчин завели девушку, у которой уровень алкоголя в крови составлял не менее 0,16 процента, в кусты и совершили с ней сексуальные действия против ее воли.Один из них украл у нее мобильный телефон и кошелек.Затем двое других обвиняемых, воспользовавшись растерянностью девушки, изнасиловали ее, а когда она снова побрела по траве, то наткнулась на другого обвиняемого, который также изнасиловал ее.Наконец, еще трое обвиняемых отвели девушку в кусты. Один из них, 23-летний подсудимый, был оправдан, так как суд не смог определить, все ли трое насиловали ее.Поскольку преступникам на тот момент было от 17 до 21 года, дело рассматривала молодежная палата, а публика не допускалась к процессу.Судебный процесс начался 10 мая прошлого года и продолжался 68 дней, в течение которых суд заслушал 96 свидетелей и нескольких экспертов.Хотя прямых свидетелей не было, улики ДНК привели девять обвиняемых к преступлению.Председательствующий судья назвал это дело "огромным косвенным процессом, в котором долгое время было неясно, что произошло в ночь с 19 на 20 сентября 2020 года", сообщает Spiegel.Суд узнал, что было снято две видеозаписи - первого и последнего изнасилования, но оба видео были безвозвратно удалены вскоре после преступления и оказались недоступны для следователей.По данным издания Spiegel, четверо из мужчин имеют немецкое гражданство, еще четверо - армянское, афганское, кувейтское и черногорское, а гражданство еще двоих суд не уточнил.По данным издания, шестеро из них родились в Гамбурге, а остальные - в Польше, Египте, Ливии, Кувейте и Иране.Прокуроры просили приговорить девять обвиняемых к срокам от одного года и трех месяцев до трех лет, в то время как адвокаты добивались оправдательного приговора для всех 10 человек.По данным Spiegel, согласно уголовному праву для несовершеннолетних в Германии, срок наказания для подростков зависит от образовательных потребностей конкретного подсудимого.Суд заслушал информацию о том, что никто из обвиняемых ранее не совершал сексуальных преступлений и не был приговорен к тюремному заключению по делам несовершеннолетних.Психиатр Нахла Саймех, которая, как сообщается, выступала в суде в качестве эксперта, заявила в скандальном интервью Spiegel, что групповое изнасилование могло быть способом выплеснуть "разочарование", вызванное "миграционным опытом и социокультурной бездомностью".По словам д-ра Саймеха, преступники, "живущие на задворках общества, полностью вырванные из него культурно, лингвистически и социально", могут испытывать "смесь эмоций гнева, печали, бессилия, депрессии, фантазий о величии как попытку компенсации, чтобы справиться с собственными страданиями, и употреблять наркотики"."Неупорядоченный, неподготовленный опыт миграции и социокультурная бездомность повышают риск зависимости и психоза", - говорит она."Секс - это еще и способ выплеснуть фрустрацию и гнев, средство от печали и пустоты, а в группе мужчин с одинаковой судьбой он еще и создает идентичность и укрепляет групповое чувство".Она добавила: "Жертва становится чистым инструментом для их собственного сексуального удовлетворения. Речь идет о насущной потребности, возможности, внутреннем убеждении и праве более сильного".По мере распространения возмущения приговором сотрудники суда и адвокаты жаловались на поток ненавистнических комментариев, личных нападок, оскорблений и угроз в социальных сетях."Мы с большой тревогой наблюдаем за враждебностью в связи с судебным разбирательством и вынесением приговора", - заявил в пятницу изданию Spiegel Кай Вантцен, пресс-секретарь Гамбургского регионального суда."Распространяемые в настоящее время призывы к ненависти, которые далеко ушли от фактического спора и во многих случаях достигают уровня уголовного права, ... достигли нового, тревожного уровня по интенсивности и объему".Председатель рабочей группы адвокатов по уголовным делам Гамбурга Арне Тиммерманн сообщил изданию, что адвокаты, участвующие в процессе, подвергаются угрозам в социальных сетях, по электронной почте и в телефонных звонках.Он раскритиковал интервью д-ра Сайме в журнале Spiegel, заявив, что она создала "общий профиль преступников", но в данном случае "почти все обвиняемые прекрасно говорят по-немецки... являются набожными христианами и занимаются добровольной социальной работой".Ассоциация судей Гамбурга заявила, что она встревожена "невыносимой агитацией против коллеги, которая выполнила возложенную на нее законом задачу в этом сложном деле"."Призывы к насилию против судьи, которые также имеют антимигрантскую подоплеку, совершенно невыносимы", - заявила председатель ассоциации Хайке Хуммельмайер в интервью Spiegel.Фрэнк Чанг, News.com.au