«Киевстар» не работает. Хакеры атаковали ядро сети оператора в Украине

Причиной масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" в Украине 12 ноября 2023 года стала атака хакеров на ядро сети. Об этом сообщает издание DEV, ссылаясь на источники в компании.

Медиа также сообщает, что источники опровергли информацию о том, что в офисе мобильного оператора проводят обыски представители правоохранительных органов. Такие данные были опубликованы несколькими крупными Telegram-каналами.

Абоненты "Киевстар" могут воспользоваться услугой "Национальный роуминг", чтобы оставаться на связи благодаря сетям от Vodafone и lifecell. При этом тарифы останутся для них прежними, и СИМ-карту тоже менять не нужно.

Как подключиться к национальному роумингу на Android:

на телефоне открыть "Настройки";

перейти в раздел "Мобильная сеть;

выбрать пункт "Подключение";

выбрать нужного оператора.

Как подключиться к национальному роумингу на iOS:

на телефоне открыть "Параметры";

перейти в раздел "Сотовые данные";

выбрать пункт "Выбор сети";

выбрать нужного оператора.

Напомним, что утром 12 декабря абоненты "Киевстар" не только лишились доступа к интернету, но и к сотовой связи. Сайт оператора таже не работает. Известно, что специалисты компании делают все возможное, чтобы устранить проблему.

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Сбой «Киевстара» частично повлияет на работу некоторых терминалов и банкоматов «ПриватБанка».



"Некоторая часть всех банков, банкоматов и POS-терминалов работают на мобильных картах. Для терминалов, которые работают на карточках Киевстара, конечно, эта проблема влияет на их работу", - заявил представитель банка.

Также из-за сбоя в «Киевстаре» не работают:

некоторые охранные системы

наблюдаются проблемы с оплатой проезда и работой «горячих линий»

в Киеве многие магазины и заведения не могут принять оплату по безналу из-за проблем с терминалами

В Киевстаре заявили, что их сеть упала из-за мощной хакерской атаки

"Утром 12 декабря сеть связи Киевстара стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет", - сообщили в пресс-службе компании.

Оператор обратился за помощью к правоохранителям и профильным госслужбам. Они сейчас и работают в офисе компании (ранее СМИ писали, что там проводится обыск).

Киевстар заявляет, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. Абонентам, которые были без связи, обещают предоставить компенсацию.

Ранее в Мининфраструктуры заявили, что связь может быть восстановлена через несколько часов.