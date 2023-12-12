«Киевстар» не работает. Хакеры атаковали ядро сети оператора в Украине

|Главная » Новости » Технологии » 2023 » Декабрь » 12 » 12:19:27
Причиной масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" в Украине 12 ноября 2023 года стала атака хакеров на ядро сети. Об этом сообщает издание DEV, ссылаясь на источники в компании.
Медиа также сообщает, что источники опровергли информацию о том, что в офисе мобильного оператора проводят обыски представители правоохранительных органов. Такие данные были опубликованы несколькими крупными Telegram-каналами.
Абоненты "Киевстар" могут воспользоваться услугой "Национальный роуминг", чтобы оставаться на связи благодаря сетям от Vodafone и lifecell. При этом тарифы останутся для них прежними, и СИМ-карту тоже менять не нужно.
Напомним, что утром 12 декабря абоненты "Киевстар" не только лишились доступа к интернету, но и к сотовой связи. Сайт оператора таже не работает. Известно, что специалисты компании делают все возможное, чтобы устранить проблему.
Сбой «Киевстара» частично повлияет на работу некоторых терминалов и банкоматов «ПриватБанка».
"Некоторая часть всех банков, банкоматов и POS-терминалов работают на мобильных картах. Для терминалов, которые работают на карточках Киевстара, конечно, эта проблема влияет на их работу", - заявил представитель банка.