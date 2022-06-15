Как дешево звонить в Украину, отдыхая в Турции?

Турция – один из наиболее популярных курортов для украинских туристов. Множество отелей разного уровня престижа предоставляют полный спектр услуг. Всё, чего вы только можете захотеть, уже гарантировано компаниями, обеспечивающими отдых. Вам лишь остается позаботиться о возможности связи для себя с родными и близкими. А поможет в этом роуминг в Турции от Kyivstar. Тарифы выгодные, а подключить услугу не составит труда.

Тарифы в роуминге от Киевстар

Турция находится в самой дешевой зоне тарификации, покрываемой роумингом. Чтобы активировать услугу, необходимо просто отправить sms или позвонить. При этом, с вас будет снята оплата за пакет услуг, доступный в течении суток. Итак, за 24 часа вы можете:

10 минут разговаривать по телефону (25 грн);

отправлять 25 смс сообщений (25 грн);

использовать 100 мб интернета (50 грн);

свободно использовать популярные мессенджеры и гугл карты.



Этого вполне достаточно, чтобы узнать как дела у близких и сообщить им о важных новостях.

Преимущества роуминга от Киевстар

Киевстар – один из лучших мобильных операторов Украины. Следовательно, все свои услуги, включая роуминг, он оказывает на самом высоком уровне. Убедитесь в этом сами! Среди преимуществ услуг международной связи от Киевстар:

автоматическое подключение – все настройки автоматически обновляются, как только вы пересекли границу;

выгодная тарификация;

возможность использовать часть услуг со своего стандартного тарифного плана, включая “Перезвони мне” и “Переадресация”;

возможность автоматически пополнять счет с Экстра денег.



Качество связи и интернета находятся на высшем уровне. Звонки работают без перебоев, интернет-соединение не прерывается. Хотя, если вам необходимо активно серфить в сети, лучше использовать подключение к точкам доступа Wi-Fi, которых в отелях вполне достаточно.

Звонить легко, общаться недорого. Используйте роуминг от Киевстар и отдыхайте с удовольствием!