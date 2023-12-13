Когда заработает «Киевстар». Компания заявила о частичном возобновлении работы фиксированной связи после кибератаки

«После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсации», – говорится в сообщении.

Специалисты мобильного оператора «Киевстар» на 20.00 12 декабря частично возобновили работу услуг фиксированной связи. Об этом сообщила пресс-служба компании.Компания «Киевстар» заявила, что специалисты работают над возобновлением других услуг и «сделают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря». Восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем компания обещает сообщать дополнительно.Команда «Киевстар» поблагодарила правоохранительные органы и государственные службы за мгновенную реакцию и профессиональную помощь, а также абонентов, коллег по телеком рынку, корпоративных клиентов за понимание и поддержку.Утром, 12 декабря, абоненты мобильного оператора Киевстар со всей Украины не могут воспользоваться услугами мобильной связи и доступом в интернет из-за масштабного сбоя. В компании заявили о технических проблемах. Из-за сбоя также не работает нацроуминг. Причиной технического сбоя в работе оператора стала атака хакеров, сообщили Forbes в пресс-службе компании.Президент "Киевстар" Александр Комаров сообщил, что кибератака была очень мощной. По его словам, произошло «проникновение в ИТ-инфраструктуру и ее разрушение». Основная цель атаки – максимальное разрушение интеллектуальной инфраструктуры оператора, отметил глава компании.СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ – за этой хакерской атакой могут стоять российские спецслужбы.

«Сломали часть внутренних систем оператора», – говорит приближенный к ситуации собеседник. Решение об отключении было принято силовиками и оператором с целью локализации активности зараженных систем, добавляет он. «Продолжается работа по запуску дублирующих систем», – говорит собеседник.

Для фиксации обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети «Киевстар» оператор привлек представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб, работающих в офисе компании, говорится в сообщении «Киевстара». «По состоянию на данный момент известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы», – утверждается в пресс-релизе.

«Это самый большой сбой не только для «Киевстара», но и для всех украинских операторов за последние годы», – говорит глава подкомитета Верховной Рады по кибербезопасности Александр Федиенко.

Чтобы оставаться на связи, спикер «Киевстара» Ирина Леличенко в комментарии «УП» посоветовала абонентам воспользоваться услугой «Национальный роуминг», позволяющей переключаться между операторами «Киевстар», Vodafone и lifecell без изменения SIM-карт и тарифов. Однако функция не работает.

С нашей стороны услуга национального роуминга работает корректно, говорится в ответе Vodafone на запрос Forbes. «Наши абоненты могут регистрироваться в сети другого оператора, сейчас это тоже только сеть lifecell. Мы уже сообщили об этом коллегам из «Киевстара», остаемся на связи», – уведомили в пресс-службе оператора, сайт которого периодически не работает из-за большой нагрузки.

Нацроуминг помогает в ситуациях, когда не работают базовые станции (БС) одного оператора – тогда абонент может переключиться на БС другого оператора, у которого работает радиооборудование, прокомментировала пресс-служба lifecell, сайт которого перестал работать из-за нагрузки. «В текущей ситуации проблема не с базовыми станциями, а вероятно с ядром сети другого оператора, поэтому нацроуминг не может корректно работать», – говорится в ответе.

Ядро сети (core network) является «сердцем» сотовых сетей. Оно отвечает за обработку и маршрутизацию трафика между разными пользователями и сервисами. «При таком сбое нацроуминг не будет работать», – объясняет Федиенко.

О том, что не работает ядро сети, говорит Анатолий Фроленков, управляющий партнер консалтинговой компании E&C, консультирующей телеком-рынок и по вопросам кибербезопасности. «Висит» абсолютно все»: от биллинга, мобильной сети, домашнего интернета до дополнительных сервисов. Отсутствует роуминг на других операторов – это свидетельствует о том, что проблемы именно в ядре сети», – добавляет он.

«У них действительно серьезные проблемы с ядром сети. Пытаются это пофиксить», – говорит чиновник регулятора НКЭК на правах анонимности, поскольку не уполномочен комментировать официально. О том, что наиболее вероятная причина – кибератака на ядро сети или автоматизированную систему расчетов, сказал Forbes председатель правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Савчук. «Киевстар» всегда уделял внимание резервированию и качеству железа, поэтому я склоняюсь к вероятному внешнему вмешательству», – говорит Фроленков.

Forbes обратился за разъяснениями к «Киевстару» с просьбой прокомментировать, какая именно кибератака была осуществлена и зацепила ли она всех клиентов «Киевстара», однако компания не ответила на момент публикации материала.