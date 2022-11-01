В работе «Киевстар» сбой: абоненты не могут пополнить счет. Когда починят?

Большое количество абонентов жалуется на сбои в работе "Киевстар". Известно, что есть проблемы с пополнением счета, звонками и другими сервисами. У компании подтверждают сложности в работе услуг.

Проблемы в работе сети оператора "Киевстар" продолжаются с понедельника 31 октября, несмотря на то, что компания не подтвердила сбои в понедельник. В то же время, ряд пользователей жалуется на ненадлежащую работу сети уже вторые сутки. Новая волна проблем началась во вторник, 1 ноября.

Невозможно пополнить счет

Пока неизвестно с чем именно связаны сложности в работе услуг, однако в компании отмечают, что все из-за временных ограничений в информационных системах компании.

В связи с временными ограничениями в информационных системах компании могут возникать кратковременные затруднения с пополнением счета. Извиняемся за временные неудобства. Мы работаем над их скорейшим устранением и рекомендуем повторить попытку пополнения через час, – ответили представители оператора в комментарии абонентки в твиттере, которая жаловалась на проблемы с пополнением счета.



В то же время, невозможно точно отметить, когда именно услуги компании заработают в штатном режиме.



1 ноября клиенты компании жалуются, что не могут внести средства на счет через "Приват24", Monobank, Sens App и другие банкинги. В пресс-службе ПриватБанка в ответ на запрос подтвердили наличие проблем. Однако там уверяют: неполадки возникли на стороне мобильного оператора, вскоре они будут устранены.

"Действительно, и вчера, и сегодня есть проблема с пополнением "Киевистар". Как это происходит? К нам обратились из компании и сообщили о проблеме с их стороны, мы временно отключили возможность пополнения. Когда они решат эту проблему, мы эту возможность восстановим. Это на их стороне проблема. Но здесь хочу отметить, что такие проблемы случались и раньше и у других операторов, это временно", – рассказал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.



При попытке пополнить счет в онлайн-банкинге ПриватБанка клиенты получают специальное уведомление. "Пополнение мобильного телефона данные оператора временно закрыто", – говорится в сообщении в "Приват24".

Приложение Monobank также сообщает о невозможности пополнить счет. "Киевстар" не отвечает на запросы. Попробуйте пополнить счет позже", – говорится в уведомлении.

Sens App (мобильное приложение Альфа-банка) также не позволяет внести средства на счет мобильного. В уведомлении приводится сообщение самого "Киевстара": "Проведение платежа временно невозможно, повторите попытку позже".

Офіційна позиція компанії

Всі основні послуги Київстар, зокрема дзвінки та мобільний інтернет працюють у звичному режимі та в повному обсязі.Проте, сьогодні приблизно з 9 ранку у зв`язку з тимчасовими обмеженнями в інформаційних системах Київстар у частини наших клієнтів можуть виникати обмеження під час поповнення рахунку.Зараз наші IT-спеціалісти працюють над якнайшвидшим усунення обмежень, щоб відновити роботу додаткових сервісів в найближчі години.

Недавние сбои интернет-сервисов

В последнее время сбои всевозможных цифровых сервисов и услуг участились.