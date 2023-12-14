«Киевстар» снова работает! Но еще не во всех городах

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"Киевстар" приступил к возобновлению связи по всей Украине. Специалисты приступили к включению голосовой связи по всей Украине. Возобновление будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны сложности. О возобновлении работы мы сегодня говорили в эфире "Рады" в телемарафоне "Единые новости" с Александром Комаровым, президентом компании "Киевстар".По его словам, "Київстар" уже восстанавливает связь после крупной атаки российских хакеров, однако восстановление еще не завершено во всех районах. Атака затронула не всех пользователей, и сейчас мобильная связь доступна в некоторых городах, включая Винницу, Днепр, Запорожье, Львов, Харьков, Киев, Кривой Рог и Николаев.Президент компании, Олександр Комаров, подтверждает восстановление голосовых услуг и надеется на полное восстановление передачи данных в ближайшее время.Кибератаку совершили российские хакеры из группы "Солнцепек", объявившие о своем участии в этом, согласно данным СБУ. Целью атаки было поражение телекоммуникационной инфраструктуры Украины с целью нанесения ущерба и эмоционального воздействия на украинцев. Атака стала частью информационной войны против Украины, акцентируя внимание на уязвимости телекоммуникационной сети.Комаров подчеркнул, что восстановление происходит осторожно и поэтапно для обеспечения стабильности предоставляемых услуг. Вопрос о том, были ли приняты дополнительные меры безопасности и привлечены ли иностранные эксперты к расследованию, остается открытым.Службы безопасности Украины ведут расследование, а также рассматривают варианты укрепления киберзащиты в будущем. Речь идет о возможности тестирования альтернативных форм связи, включая проводной телефон и другие варианты, чтобы предотвратить подобные атаки.Проблема кибербезопасности становится критической, и возможно, стоит рассмотреть усиление защиты от подобных атак с привлечением специалистов из других стран. Олександр Комаров подчеркнул важность обновления инфраструктуры и использование передовых технологий для защиты от киберугроз.Атака на "Київстар" подчеркнула, что даже современные технологии не гарантируют полной защиты от кибератак. Компания сталкивается с постоянными угрозами, и за период войны она смогла отражать более 500 серьезных кибератак.Вопрос о дальнейших шагах для обеспечения кибербезопасности, в том числе сотрудничество с международными экспертами, остается открытым и требует внимательного рассмотрения.